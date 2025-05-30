"No es una posición antiisraelí": Gabriel Gaspar defiende decisión de retirar a los agregados militares en Israel

Continúan las repercusiones al anuncio por parte del gobierno de retirar a los agregados militares de Chile en Israel. Decisión que, según informaron a través de un comunicado desde la Cancillería, se sustenta dada “la gravísima situación humanitaria que vive hoy la población palestina en la Franja de Gaza“.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el experto en defensa, Gabriel Gaspar, enfatizó que lo que está haciendo Israel en Gaza es un genocidio y “no creo que haya que explicarlo”.

“El que lo ponga en duda que lo averigüe, pero obviamente no hay nadie en el mundo que niegue que hay una catástrofe humanitaria. Basta con leer un poco, informarse medianamente. No es que Chile no haya dicho nada al respecto. No solo respecto a esta situación, sino en otros casos similares, pero en este muy en particular”, complementó.

El experto en defensa puntualizó las acciones que ha llevado a cabo nuestro país entorno a la ofensiva militar que lleva adelante Israel en territorio palestino desde el 7 de octubre de 2023 y que ha dejado más de 53 mil muertos: “Hace algún tiempo Sudáfrica presentó una demanda por genocidio ante el Tribunal Internacional de la Haya de Naciones Unidas, y Chile fue uno de los primeros países en respaldar esa demanda. Por tanto, quienes dicen que aquí no se ha hecho nada, yo creo que también yo los llamaría a informarse”.

Asimismo, reconoció que nuestro país ha sido muy claro desde el principio y que reconoce la existencia de un conflicto y que propone la solución de la existencia de dos Estados.

Respecto a la postura que ha tomado el Ejecutivo, Gaspar aseguró que “no es una posición antiisraelí, para nada. Tenemos que entender que Netanyahu, o sea, el gobierno de turno que hay en Israel (…) tiene una fuerte oposición dentro de la propia sociedad israelita que aplica para miembros de la élite, incluso destacados militares en retiro que dicen que esta conducta lo único que lleva es al aislamiento, al peor aislamiento que ha vivido Israel desde su fundación“.

El exsubsecretario de Defensa puntualizó que el problema en conflictos de este tipo es cuando se instalan los fundamentalismos: “Voy a decirlo con todas sus letras, cuando a veces se instala un fundamentalismo casi religioso, y eso domina los extremos. Es lo que pasa con Hamás, por ejemplo, en el caso palestino. Hamás no es la OLP (Organización para la Liberación de Palestina). Hay que entender que la OLP, que gobierna en Ramallah, que son los herederos de Arafat, tratan de construir y mantener, en muy difíciles condiciones, un acuerdo con el Estado de Israel”.

“Cuando Hamás dice que hay que acabar con todos los israelitas y expulsarlos al mar más o menos, hacen imposible un acuerdo. Y cuando Netanyahu y sus aliados ultraortodoxos hacen la barbaridad que están cometiendo en Gaza, hacen imposible el acuerdo”, afirmó Gaspar.

El especialista explicó que este conflicto, que cumple 77 años, nunca había penetrado al interior de nuestro país y que las comunidades judías y palestinas convivían sin mayores tensiones. “Pero dada esta situación eso se está deteriorando“, alertó.

“El conflicto árabe-palestino en particular está penetrando dentro de algunas sociedades. Uno de los casos más conocidos es cómo ha penetrado dentro de la propia sociedad norteamericana, en el propio Estados Unidos. Y uno de sus ejemplos es lo que está sucediendo entre varias de las más importantes universidades y el gobierno de la administración Trump“, señaló Gaspar.

Consultado sobre la comunidad internacional, el exsubsecretario de Defensa puntualizó que el conflicto en Gaza refleja “uno de los dramas de nuestra sociedad planetaria. Si bien sectores del planeta hemos llegado a esa conclusión, hoy día no existe una estructura de gobierno internacional que garantice su cumplimiento (del respeto a los derechos humanos)”.

“Si nosotros dijéramos que hoy día en el mundo existe un organismo que es capaz de velar por los derechos de todos los seres humanos y de todas las naciones y resolverlas conforme a los principios de la convivencia internacional, estaría fantástico, pero realmente no existe”, enfatizó.

Para Gaspar, el sistema de las Naciones Unidas “funciona hasta un punto, que es cuando tocan los intereses de alguna de las potencias, particularmente las que forman parte del Consejo de Seguridad, porque tienen derecho a veto y hasta ahí llegamos“.

Así, sobre la decisión del Ejecutivo de retirar a los agregados militantes chilenos de Tel Aviv, Gaspar sostuvo que el hecho “está muy sobredimensionado“, pues “el deterioro de la relación entre el Israel de Netanyahu y el gobierno chileno viene de hace harto tiempo. Particularmente desde que empezó el ataque de Hamás a Israel y la respuesta desproporcionada que seguimos viviendo”.