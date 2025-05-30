Por campaña en plazos “ilegales”: Winter presentará denuncia contra Matthei ante el Servel

Desde Estación Central dio el vamos a su campaña el diputado Gonzalo Winter, candidato presidencial del Frente Amplio (FA), dónde destacó que el oficialismo está unido, lanzando una crítica a la derecha. Además, el frenteamplista anunció que presentará una denuncia contra la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ante el Servicio Electoral (Servel) por realizar actos de campaña fuera de plazo.

La acusación de Winter ocurre después de que se conociera que la candidata de derecha realizará su lanzamiento de su campaña presidencial el próximo miércoles 4 de junio a las 19:00 horas, en el centro de eventos Alto San Francisco.

“Al frente, en la derecha, lo que vemos es caos, vemos desunión. Para hacerlo bien específico, no son capaces ni siquiera de sentarse a tomar un café entre ellos y van a querer gobernar Chile. Por el contrario, aquí estamos unidos”, sostuvo.

En esa línea, la jefa de campaña de Winter, la diputada Gael Yeomans, acusó que la candidata de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, estaría haciendo campaña en un plazo que no le corresponde.

“En esta campaña tenemos toda la intención de ir a discutir de frente, con quienes mienten y con quienes no hacen lo correcto, que, en este caso, la campaña de Matthei está haciendo actos ilegales porque no está dentro del tiempo legal para hacer campaña“, acusó.

En ese sentido, la parlamentaria señaló que la abanderada de derecha “no hace lo que corresponde, no se ajusta a la legislación” y anunció que pedirán al Servicio Electoral (Servel) “que haga su trabajo”. Al respecto, Winter señaló que este viernes harán llegar los antecedentes al organismo electoral, acusando que algunas acciones de la candidata estarían “a vista y paciencia”.

“De hecho, en la prensa aparece anunciado un acto de lanzamiento de campaña, pero los antecedentes específicos serán entregados al Servicio Electoral y ahí serán de público conocimiento”, aseveró.

Diego Paulsen: “Le pido a la izquierda que no entre en desesperación”

En respuesta a la denuncia del Frente Amplio el jefe de la campaña de la candidata de Chile Vamos, Diego Paulsen, acusó “desesperación” de parte de la izquierda.

“La inscripción de Evelyn Matthei se hará en tiempo y forma para poder garantizar la total transparencia del gasto”, respondió Paulsen.

Así, el generalísimo de la postulante a La Moneda le pidió “a la izquierda que no entre en desesperación”: “Yo entiendo que para ellos la transparencia no es un eje fundamental de las campañas. Para nosotros sí y es por eso que la vamos a presentar antes de cualquier acto que genere gasto electoral en la campaña de Evelyn Matthei”.

En tanto, Paulsen instó a parar con las “noticias falsas”: “Basta de política sucia, yo entiendo que necesitan subir en las encuestas, pero no a costa de Evelyn Matthei”.