Tribunal Constitucional deja en "acuerdo" fallo de Dominga por contienda de competencias

Desde las 10:00 horas de este 30 de mayo, se llevó a cabo la sesión extraordinaria de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC), en la que se escucharon los alegatos en la causa de contienda de competencias que enfrenta al Primer Tribunal Ambiental(1TA) y al Comité de Ministros por el mega proyecto minero-portuario Dominga.

Recordemos que el pasado 23 de marzo, el Ejecutivo recurrió al TC tras el fallo del 1TA, el cual ordenó el pasado 17 de febrero a la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental dictar una nueva resolución sobre el proyecto, y dar cumplimiento incidental de la sentencia dictada en diciembre pasado.

Cabe precisar que el 9 de diciembre de 2024, el 1TA acogió de forma unánime la reclamación presentada por Andes Iron en contra de la resolución adoptada en 2023 por el Comité de Ministros, que calificó desfavorablemente el proyecto minero Dominga.

En concreto, la sentencia determinó que la instancia no respetó los principios de imparcialidad y confianza legítima al incluir ministros y ministras que habían manifestado opiniones previas sobre el proyecto sin inhabilitarse.

Tras la sentencia del 1TA, los secretarios de Estado se inhabilitaron. El 8 de enero y en un nuevo Comité de Ministros, presidida por la cartera de Medio Ambiente e integrado por los respectivos subrogantes de Economía, Salud, Energía, Minería y Agricultura, se rechazó de forma unánime el proyecto.

No obstante, y en una resolución emanada el 11 de marzo, el 1TA afirmó que “el Comité de Ministros, en cumplimiento de una sentencia definitiva que causa ejecutoria, dictó un acto de reemplazo que excedió las expresas instrucciones entregadas por este tribunal“. Además, en el fallo se establece que “las potestades del Comité de Ministros ya fueron ejercidas y se encuentran agotadas”.

Según lo informado por el TC, se adoptó un acuerdo. Sin embargo, el fallo aún no ha sido publicado.