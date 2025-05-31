Alcalde de San Pedro de la Paz confirmó que instalarán retén móvil tras balacera

El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Sporer, se refirió a la balacera ocurrida al interior del Colegio Nuevos Horizontes que dejó a tres estudiantes lesionados.

En conversación con Meganoticias, Sporer manifestó que “nosotros estamos viendo un tipo de delincuencia asociada al narcotráfico, a un poder de fuego que antes no existía acá”.

“Es un tipo de violencia que nosotros no habíamos visto y que cambia el paradigma de la manera en que se tiene que investigar, combatir y en la forma en que nosotros podemos dar seguridad”, añadió.

Tras lo ocurrido, el jefe comunal mencionó que se han reunido con diversas autoridades de Gobierno, incluido el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

“Se plantearon iniciativas que van a comenzar a ejecutarse desde el lunes como potenciamiento del Plan Habilidades para la Vida (…), la incorporación del sector al programa de Comunidades Educativas Seguras, además de la realización de talleres deportivos y culturales”, detalló.

En cuanto a la seguridad, Sporer dio a conocer que otra de las medidas tomadas es que se instalará un retén móvil en el sector. “Sirve para la contingencia, pero aquí nosotros estamos abogando por medidas sostenibles en el tiempo que nos permitan dar una sensación de seguridad en conjunto con Carabineros”, señaló.