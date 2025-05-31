Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 18 de marzo de 2026


Alcalde de San Pedro de la Paz confirmó que instalarán retén móvil tras balacera

Juan Pablo Sporer se refirió a la balacera ocurrida al interior del Colegio Nuevos Horizontes y señaló que "estamos abogando por medidas sostenibles en el tiempo que nos permitan dar una sensación de seguridad en conjunto con Carabineros".

Juan Pablo Sporer se refirió a la balacera ocurrida al interior del Colegio Nuevos Horizontes y señaló que "estamos abogando por medidas sostenibles en el tiempo que nos permitan dar una sensación de seguridad en conjunto con Carabineros".

Nacional

El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Sporer, se refirió a la balacera ocurrida al interior del Colegio Nuevos Horizontes que dejó a tres estudiantes lesionados.

En conversación con Meganoticias, Sporer manifestó que “nosotros estamos viendo un tipo de delincuencia asociada al narcotráfico, a un poder de fuego que antes no existía acá”.

“Es un tipo de violencia que nosotros no habíamos visto y que cambia el paradigma de la manera en que se tiene que investigar, combatir y en la forma en que nosotros podemos dar seguridad”, añadió.

Tras lo ocurrido, el jefe comunal mencionó que se han reunido con diversas autoridades de Gobierno, incluido el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

“Se plantearon iniciativas que van a comenzar a ejecutarse desde el lunes como potenciamiento del Plan Habilidades para la Vida (…), la incorporación del sector al programa de Comunidades Educativas Seguras, además de la realización de talleres deportivos y culturales”, detalló.

En cuanto a la seguridad, Sporer dio a conocer que otra de las medidas tomadas es que se instalará un retén móvil en el sector. “Sirve para la contingencia, pero aquí nosotros estamos abogando por medidas sostenibles en el tiempo que nos permitan dar una sensación de seguridad en conjunto con Carabineros”, señaló.

Claves: , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Partidos de oposición buscan rearticularse tras la derrota en la constitución de comisiones en la Cámara
post-title
José García Ruminot expone prioridades del Gobierno: empleo, inversión y acuerdos en el Congreso
post-title
50 años del golpe de Estado en Argentina: cambios al relato del Museo Sitio ESMA podrían relativizar crímenes de la dictadura
post-title
Exministro Mena critica retiro de 43 decretos ambientales: El Gobierno "plantea un falso dilema entre arbolitos y empleo"

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X