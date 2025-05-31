Fiscalía estableció mal uso de gastos reservados de Monsalve

Según consignó La Tercera, en el marco de la segunda investigación contra Monsalve, el ente persecutor cuenta con un análisis que detectó que la ruta del dinero en efectivo que usaba el exsubsecretario no tiene asidero en su sueldo.

A siete meses de iniciada la indagatoria, existen informes sobre su comportamiento bancario y su estilo de vida, y el “uso de billetes en efectivo” no se condice al sueldo de $6 millones 500 mil que tuvo en promedio ejerciendo como subsecretario.

De acuerdo al medio citado, fuentes del caso explican que esta situación tiene relación con una especie de “coartada” que atribuía a sus supuestos “giros” desde sus cuentas bancarias por el mero gusto de ocupar papel moneda.

Todo esto pone en un complejo escenario al exsubsecretario, ya que la Fiscalía no solo lo perseguiría por delitos de índole sexual, sino también por mal uso de gastos reservados.

La ruta de los dineros que traza el Ministerio Público, de acuerdo con el detalle entregado por el Ejecutivo respecto de los meses en que Monsalve tuvo libre disposición de estas remesas, asciende a $847 millones 466 mil de gastos reservados.

En 2022 se solicitaron $367 millones 308 mil, en 2023 fueron $380 millones 160 mil y en 2024 sólo alcanzó a hacer dos giros en el primer semestre por $100 millones.

“Respecto de los gastos reservados utilizados por Manuel Monsalve, señalo que ayer mismo se abrió la caja fuerte que existe en la oficina del subsecretario del Interior (…). Se encontró en la caja fuerte una suma un poco superior a $1 millón en dinero en efectivo”, declaró el pasado 29 de octubre el ministro Luis Cordero.

Junto con ello, el secretario de Estado entregó dos comprobantes de retiro, cada uno de $50 millones en efectivo realizados el 3 de julio y el 3 de septiembre, dos días después de su primer encuentro fuera del ámbito laboral con la denunciante.

Con todo, fuentes conocedoras de esta investigación señalan que, en el análisis de ingresos y egresos de las cuentas de Monsalve, y su nivel de vida, no hay coincidencia.