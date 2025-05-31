Hamás responde a propuesta de EEUU y ofrece entrega de diez rehenes y 18 cuerpos

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) respondió este sábado a la propuesta de acuerdo del enviado estadounidense, Steve Witkoff, y ofreció la entrega de diez rehenes israelíes vivos y 18 cadáveres a cambio de un alto el fuego y presos palestinos.

“Tras una ronda de consultas nacionales y atendiendo a nuestra profunda responsabilidad hacia nuestro pueblo y su sufrimiento, presentamos nuestra respuesta a la propuesta del enviado estadounidense Witkoff a nuestros hermanos mediadores”, indicó el grupo islamista palestino en un comunicado.

La propuesta, destaca Hamás, incluye un “alto el fuego permanente, la retirada completa de la Franja de Gaza y garantizar el flujo de ayuda humanitaria a nuestro pueblo”.

En contrapartida, Hamás liberará a “diez prisioneros israelíes vivos” y se compromete a la “devolución de dieciocho cuerpos” a cambio de un número acordado de prisioneros palestinos. Este aspecto sí se corresponde con la propuesta de Estados Unidos en cuanto al número de rehenes y cuerpos, aunque todavía no está claro si se atiene a los plazos ofrecidos por el negociador norteamericano.

La propuesta de Witkoff también incluye una primera fase de 60 días de tregua, la “reubicación” de parte de las fuerzas israelíes, así como un intercambio de rehenes por presos.