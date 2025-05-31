Migración sin fronteras entre derechas e izquierdas: el nuevo consenso punitivo que atraviesa las campañas

Como un eje principal de cara al periodo de elecciones presidenciales anticipan expertos será la migración. Esto, de hecho, ya comenzó a marcar los debates en que han participado las y los abanderados del oficialismo que, a partir de éste junio, iniciarán sus campañas en la disputa por las primarias. Mientras que, en la derecha, el tema ya es una bandera de lucha.

De manera transversal los presidenciables han apuntado a “ordenar la casa”, proponiendo establecer mayores regulaciones y apuntando las políticas a la detención de los migrantes que ingresan al país por pasos irregulares. De hecho, con mayor énfasis han comenzado sus despliegues en el norte del país, incluso visitando puntos fronterizos. Además, en paralelo, el voto extranjero se ha vuelto una disputa en sede legislativa.

Pero, estos discursos no siempre han tenido la misma intensidad. Una evolución en el tratamiento de la migración, por parte de todos los sectores, que mostraría su cara más mediática durante elecciones.

Carolina Stefoni, investigadora asociada de la línea “Geografías del Conflicto y la Cohesión” del Centro de Estudios y Cohesión Social (COES) y profesora titular de la Universidad de Tarapacá, apuntó a un acercamiento, con el correr de los años, entre los discursos que enarbolan derechas e izquierdas en período de campañas, que antes más bien eran visiones “antagónicas“. Así, afirmó que “hace un par de años atrás uno podía identificar dos visiones en torno a la migración más o menos claras, una más restrictiva que era tradicional de derecha, y otra más vinculada a los derechos humanos, la necesidad de protección y entendiendo que la migración era un aporte al desarrollo al país, a la diversidad cultural, al desarrollo económico”.

Sin embargo, señaló que hoy se evidencia “mucha más cercanía de las posturas en una lógica más securitaria de la migración. Todo se transforma en un migrante no deseado en el país y al que es necesario expulsar. Se acercan mucho más esos discursos de izquierda y derecha y ya resulta indiferenciable. De repente uno escucha a personas que podrían ser de centro izquierda y uno no sabe en materia migratoria si está escuchando a alguien de derecha o izquierda. Ahí el clivaje político pareciera no tener posturas distintas en torno a la migración“.

Para Stefoni, el relato de la migración como una “invasión” y propuestas como instalar minas antipersonales o zanjas, “lo único que hace es encarecer más eso, hacerlo más difícil, más peligroso, pero en ningún caso detiene a la migración”, más allá de generar tensiones con la población local.

“Y esto es muy problemático porque va en contra de una idea de acogida, va en contra de una idea de construcción de lo común, va en contra de una idea de sana convivencia entre la gente que habita el territorio, ¿no? Fortalece y profundiza ideas nacionalistas, los chilenos somos mejores y deja a la persona migrante en un espacio totalmente marginal. Entonces, estamos construyendo el peor de los escenarios para un fenómeno que es totalmente global. La gente sale, busca nuevas oportunidades, hay crisis sociales, hay crisis políticas, crisis económicas, crisis ambientales que van a hacer que la gente siga moviéndose. El modelo económico fomenta la movilidad de las personas, está asociado. Es imposible tener el desarrollo y el crecimiento económico sin tener migración”, añadió.

En tanto, Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research y Pulso Ciudadano, sostuvo que “es un tema de campaña en la mayoría de los países del mundo hoy en día. Por supuesto, pasa a ser un elemento de propaganda de cada candidato. Sin embargo, también esto tiene un retorno rápido en el sentido de que las soluciones a los temas migratorios no son fáciles, no son de corto plazo, no son de un período de gobierno”.

“El tema central es cómo Chile, la sociedad chilena, las políticas públicas, el Estado, el gobierno que le corresponda, toma medidas frente a este tema pensando más bien en cómo los adapta, cómo los integra a la sociedad, más que cómo los va a sacar, porque sacar a una gran cantidad me parece que no es realista. Y hoy día todos los políticos, por supuesto, que están dando recetas políticas efectistas como el cierre de fronteras. Pero ni Estados Unidos ni el mismo Reino Unido que está en una isla separada por un brazo de mar, han podido restringir la entrada de inmigrantes”, apeló.

Así, coincidió en que será un punto determinante en elecciones. “La inmigración, el tema económico, la delincuencia que lamentablemente se correlaciona también con la inmigración, son ejes importantes que a la gente le preocupan. Pueden marcar la aguja. El discurso en la elección de Estados Unidos giró en torno a la inmigración, son grandes temas que de alguna manera inclinan la balanza”, sostuvo.

Lo último, además, considerando que las tendencias mundiales de los candidatos de derecha giran en torno a este concepto. No obstante, también apuntó a las condiciones de nuestro país: “Chile por el problema de la natalidad que tiene necesita también de inmigración. Entonces, hay un trade-off”.

“Esto tiene que ser mirado como política pública, pero más allá de la oposición política, ¿no? De la bandera de lucha política, claramente Chile necesita hoy en día también de la inmigración para poder seguir desarrollándose, creciendo, produciendo, manteniendo una estructura productiva del país. Está proyectado, está visto ya que la natalidad de los chilenos es muy baja y que con eso no va a alcanzar para que el país siga funcionando. Entonces también se necesita inmigración”, enfatizó.