Omas Gegen Rechts: la organización de abuelas que enfrenta a la ultraderecha en Alemania

Más de cuarenta mil. Ese sería el número de mujeres -y en una menor proporción, de hombres- de l llamada tercera edad de alemanes, que hoy participan en el movimiento Omas Gegen Recht. En español: abuelas contra las derechas.

La organización comenzó a funcionar en 2017 en Austria, pero desde hace varios años cuenta con un capítulo alemán, que por estos días, está principalmente abocado a enfrentar a Alternativa por Alemania (AfD): el partido de ultraderecha que cuenta con un 20% de representación en el parlamento y se caracteriza por tener un fuerte discurso anti migración.

Las Omas Gegen Rechts son un infaltable en las protestas callejeras que usualmente tienen lugar en Berlín, donde se distinguen del resto de los manifestantes por usar gorros rojos y cargar unos sencillos carteles blancos, en donde el nombre de su organización aparece en mayúsculas y letras negras.

Por este tipo de acción en las calles, además de las múltiples actividades de difusión política que realizan, el pasado 23 de mayo recibieron el título de “Embajadoras para la Democracia y la Tolerancia”, entregado por la Agencia Federal para la Educación Cívica.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la vicepresidenta de Omas Gegen Rechts, Jutta Shaikh, se refirió a la importancia de involucrarse políticamente a cualquier edad, sobre todo en contextos convulsos como el que vive ahora su país.

“Tenemos, en promedio, un porcentaje de 20% de personas que votan por la AfD, o digamos, un 25% que sigue a este partido racista, y un 75% que no vota por ellos. Sin embargo, los más radicales siempre son los más ruidosos y el resto, están callados. El silencio significa: estoy de acuerdo. Si tú no te manifiestas significa: estoy bien con esto. Hay que manifestarse cada vez que se pronuncia una frase racista. Hay que alzar la voz y decir: ‘Basta, aquí no‘”.

Shaikh explicó que las Omas Gegen Rechts surgieron pensando en las generaciones más jóvenes de Alemania y en vista del ascenso en la popularidad de la extrema derecha, pero reveló que en un comienzo, los mismos extremistas no las tomaban en serio.

“Ellos sonreían cuando nos veían. ‘Son solo abuelas‘. Pero luego, sí nos tomaron en serio. Están escribiendo reportes, repartiendo flyers, atacándonos. Eso, de hecho, es un halago, porque muestra que somos un peligro para ellos. Nos están mirando ahora, con mucha atención. No es agradable, pero, por otro lado, demuestra que somos un peligro para ellos”, insistió.

La dirigenta afirmó que Omas Gegen Rechts está a favor de la ilegalización de la AfD. En la Constitución alemana hay mecanismos que permiten prohibir a organizaciones extremistas y la activación de un proceso de ese tipo podría ser solicitado por los actuales partidos de gobierno: la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el partido socialdemócrata (SPD).

Respecto a esas otras colectividades -sobre toda la CDU, la tienda del canciller Friedrich Merz– Shaikh indicó que “nosotras no somos su enemigo, pero no toleraremos si es que hay alguna cooperación con la extrema derecha”.

La vicepresidenta de Omas Gegen Rechts recordó un episodio que aún tiene repercusiones en la política alemana: cuando a finales de enero, Merz propuso una moción en el parlamento que fue aprobada con el apoyo de la AfD. Por ese hecho en particular, que significó romper el “cerco sanitario” sobre la ultraderecha, las Omas salieron a protestar a las calles.

“No somos el enemigo de la CDU, pero criticaremos cada vez que traten de hacer algo en conjunto con la AfD. Ante eso hay que protestar, porque la AfD no es un partido normal, ellos quieren destruir la democracia”, recalcó Shaikh.

Los jóvenes y la AfD

Alternativa por Alemania es particularmente fuerte entre las nuevas generaciones de votantes. Pese a que en las últimas elecciones, la mayor parte del grupo etario entre los 18 y los 24 años votó por el partido La Izquierda (25%), llamativamente, un 21% de ellos se inclinó por la AfD.

Para Jutta Shaikh este fenómeno tiene varias explicaciones, pero sobre todo se debe a los miedos y a la falta de certezas por las que atraviesan los jóvenes.

“Está generación se siente perdida. Cuando yo era joven, incluso cuando mis hijos eran jóvenes, ellos creían en un mejor futuro. Las nuevas generaciones tienen miedo del futuro”, comentó.

La vicepresidenta de Omas aseguró que la AfD se aprovecha de este tipo de sentimientos, que incluso intenta acrecentar los miedos de la población y que además, ha logrado establecer una efectiva estrategia en redes sociales.

“Los jóvenes se están comunicando por Tik Tok. Ellos se dieron cuenta de esto rápidamente y son buenos en ello. Lo han perfeccionado, mientras que otros partidos empezaron mucho después. Los discursos de Alice Weidel [la co-presidenta de la AfD] están escritos de una manera en que pueden ser inmediatamente transmitidos en Tik Tok”, agregó.

Teniendo en cuenta ese escenario, Shaikh propuso continuar enseñándole a los jóvenes la historia de Alemania, particularmente los horrores del nazismo, pero de un modo en que se apele a sus sentimientos.

“Tienes que demostrarles: no solo son las personas que están pidiendo asilo. Es tu amigo, es tu vecino, es tu compañero de colegio, todos ellos desaparecerían. Tienes que hacerlo personal para transmitirles esto, incluso compararlo, porque en el caso de Hitler, las personas también pensaron que no sería tan malo. Eso hay que dejarlo claro”, dijo.

Jutta Shaikh confesó, de todas maneras, que no solo participa en las Omas Gegen Rechts pensando en esos jóvenes, sino que también en sus propios hijos.

“Mi primer esposo vino de Marruecos, así que mis hijos están preocupados. Ellos estarán en peligro si es que la ultraderecha llega al poder, así que yo lucho, personalmente, por mis hijos y mis nietos. Yo misma eduqué a mis hijos, pero aún así alguien en la calle puede decir: ‘No, tú tienes pelo y ojos oscuros, tú no perteneces aquí’. Ellos nacieron aquí, son alemanes”, recalcó.