¿Por qué debemos hablar del suicidio en la vejez?: “Es una tarea de todos”

“Queremos entregar esperanza” reflexionan Ana Paula Vieira dos Santos y Nicolás Cisternas Sandoval, editores del libro “Silencios ¿Por qué debemos hablar del suicidio en la vejez? .

El texto de La Pollera Ediciones presenta un conjunto de ensayos que pretenden correr los velos, disipar la oscuridad que envuelve el tema y, de este modo, construir una sociedad más empática con la soledad y el dolor.

“Tenemos comentarios bastante positivos de otros países de habla latina sobre que este libro es muy necesario porque hace 15 años que no se publicaba nada específico sobre la temática. Entonces sirve tanto para población general en Chile, pero también otros lugares que necesitan saber y trabajar con la prevención del suicidio en la vejez” dijo Ana Paula Vieira dos Santos, psicóloga de la Universidad Santa Úrsula de Brasil.

¿Cómo tratar o prevenir algo real sin expresarlo abiertamente? ¿Cómo ayudar a quienes sufren sin tratarlos directamente? ¿Cómo ser agentes de cambio sin interiorizarse en la temática? Son algunas interrogantes que plantean ambos editores luego de investigar durante años el tema y atender a personas mayores con ideación y conducta suicida. Y no solo desde lo profesional, sino que desde la experiencia: como familiares que han perdido de este modo a personas mayores muy queridas.

Y lo que había hace 15 años era un libro técnico, por eso era importante “también dar la bajada a una población general donde todos podemos ser parte de la prevención” destaca Nicolás Cisternas Sandoval, psicólogo, Magister en Psicogerentología y doctorando en la misma área.

Ana Paula Vieira dos Santos explica que la publicación comienza con conceptos más generales que “parecen básicos, pero es interesante informar y aclarar dudas”.

“El libro pasa por la historia del suicidio en el Occidente y conversamos sobre las políticas públicas existentes. Luego un abordaje que se puede tener en relación al suicidio en la vejez, psicológica, tratamiento psiquiátrico y comunitario que es muy importante para la prevención” agrega Vieira dos Santos con Doctorado (c) Psicogerentología en la Universitat de Valencia (España) y Magister en Envejecimiento y Calidad de Vida de la Universidad de Chile.

Derrumbar los mitos

El envejecimiento se refiere a un proceso que ocurre a lo largo de la vida; la vejez se alude a una etapa; y persona mayor se refiere al grupo de individuos al que se les atribuye encontrarse en esta fase. La descripción anterior es citada en uno de los ensayos que tiene el siguiente título: ¿De quién estamos hablando?

Y agrega que “cada una de estas nociones se encuentra marcada por dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales, económicas, contextuales y por la propia valoración subjetiva del individuo”.

“Es importante hacer esa diferencia porque pasamos por un proceso de envejecimiento que es diferente de la etapa del curso de vida de la vejez, de la persona mayor que acá en Chile es a partir de los 60 años o más. Además de esos tres conceptos también partimos con el concepto de la suicidalidad porque tiene el objetivo de derrumbar los mitos del suicidio en la vejez” agrega Ana Paula Vieira dos Santos.

En el libro se resalta que el suicidio no acontece simplemente. En general, es el resultado final de un proceso complejo.

“Acercar a la población a estos conceptos ¿Qué es la suicidalidad? Desde las ideas de muerte más activas, más pasivas, la planificación, intento de suicidio y la muerte por suicidio. Y como se debe usar adecuadamente este lenguaje... Ya tenemos bastante estigma entonces si hablamos de forma no correcta, aumentamos ese estigma y perjudicamos a las personas que buscan ayuda porque no se sienten seguras o contenidas” reflexiona la psicóloga que se radicó en Chile a mediados del año 2008 y, en 2018, crea Fundación Míranos.

Los investigadores afirman que, al utilizar un lenguaje neutral, seguro, empático y respetuoso para referirse al suicidio, se cambian las acciones y se influencia al entorno.

Y mencionan una señal de alerta de lo que se tiene que evitar. Por ejemplo-dice Ana Paula Vieira dos Santos- “no usamos el suicida, sino una persona que murió por suicidio…Todo eso va haciendo que la sociedad sea más empática y acogedora con las personas que están en un profundo sufrimiento humano”.

“Es multicausal”

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio se encuentra entre las principales causas de muerte en diversos países. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo suicida en personas mayores? Se mencionan los sociodemográficos, médicos/clínicos, psicológicos/personales y psicosociales.

“Lo que siempre hablamos con Ana Paula en relación al suicidio es que es multicausal. Siempre el discurso tiende a focalizar en un punto y esto no es así en la práctica. Hay que analizar con delicadeza porque lleva muchas veces a la confusión” menciona el psicólogo Nicolás Cisternas Sandoval.

En el libro, cuando se cita entre los factores de riesgo médicos o clínicos, “se destaca el padecimiento de dolencias crónicas como neoplasias y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vinculándose a temores ante la pérdida de autonomía, sensación de ser una carga para el entorno, elevados gastos financieros, dolor crónico, dificultad para respirar, alteraciones del sueño, deterioro funcional y hospitalización periódica”.

Y Cisternas destaca que es necesario mostrarlos para que se puedan identificar. “Pero también con otros elementos de la persona y del enfoque desde esta mirada comunitaria … Esto ya no solamente recae en profesionales de la salud mental sino en cualquier persona que se puede formar como un agente preventivo” afirma el docente que también creó el Programa de Acompañamiento Telefónico para la soledad no deseada Unidos de la Municipalidad de Peñalolén.

“Podemos reflexionar-dice el investigador-, por ejemplo, a nivel económico que puede influir sobre todo en un contexto donde se habla de las pensiones. Sin embargo, es importante no solo recaer en ello porque puede tener problemas económicos, pero experimenta buenas relaciones sociales”.

Nicolás Cisternas Sandoval se refiere a la soledad. Y para ello, también comenta sobre otra de las interrogantes que titulan uno de los ensayos de esta recopilación: ¿Cuándo y cómo comunicar?

“Es un factor que se le da alta relevancia en los medios de comunicación. A veces, usando un lenguaje equivocado como el término de pandemia porque no solucionan nada sino solo genera alarma. El sentimiento de soledad como un factor que incide y, en realidad, cuando la analizamos a lo largo del tiempo nos damos cuenta que no solo le pertenece a un grupo de la población …no solo parte en la vejez” describe.

¿Cómo se observa el tema en grupos específicos?

En el texto titulado “Un abordaje integral”, el psiquiatra y Vicepresidente de la Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG), Javier Olivera Pueyo, afirma que es “un privilegio y un honor prologar este libro”. Destaca su originalidad que “queda muy patente en el apartado dedicado al suicidio en grupos específicos”.

Esto, porque varios ensayos apuntan al riesgo suicida en personas mayores: migrantes, LGBT, con trauma político y privadas de libertad. “Son novedosos los apartados”, comenta Olivera porque por el trato de estos temas, “este libro es –desde ya- toda una referencia”.

Ana Paula Vieira dos Santos explica que ese bloque es innovador e inédito. “Por ejemplo, los migrantes, que me toca, yo escribí ese capítulo, y como es envejecer fuera de su país y como eso puede impactar. Y los casos, que no se habla mucho, de las personas que están en los establecimientos de larga estadía. Es otro tema tabú porque unas personas están bien, pero hay otra realidad muy silenciada. Así, conseguimos dar voz a las personas que están institucionalizadas” concluye.

Algunos son de mi autoría, menciona Nicolás Cisternas Sandoval y “particularmente, algunos me tocan desde la experiencia personal”. “Mi abuelo realizó un suicidio en una residencia y, por lo tanto, sé que eso ocurre y no se visibiliza” reflexiona.

¿Qué pasa con las personas mayores LGBT? “Hablamos siempre de adolescentes y de adultos jóvenes, pareciera que no existiesen y existen, muchas veces en soledad” agrega Cisternas.

“Ante la tormenta”. El psicólogo también escribe este ensayo donde cita una serie de cifras que se deben analizar con atención. Se prevé que el número de personas con demencia aumente a 82 millones en 2030 y llegue a 152 millones en 2050, estimándose que en algún momento afectará a un 5% y 8% de la población de 60 años y más.

Ese capítulo es especial al tratar de “hablar de cada una de las demencias que se conocían y que se tenía información, cada una tiene matices… El poder ir detallando dentro de lo poco que se conoce y sobre todo sumergirse en investigación anglosajona. Ése es otro tema, esa gran barrera lingüística que impide el acceso al conocimiento”.

Ambos editores proyectan los impactos de este libro. “Sirvan para la discusión y la reflexión, es la mayor ganancia de todo esto. Cada una de esas puertas es una invitación a los investigadores a que empiecen a revelar, seguimos trabajando y es necesario seguir sumando” destaca Nicolás Cisternas Sandoval.

Ana Paula Vieira dos Santos reitera en la necesidad de “destapar esos velos” y “dar voz a esas personas que están sufriendo aisladas y en silencio”.

“Es una tarea de todos, cuidar, acompañar, abrazar…es una tarea de toda una sociedad” afirma.

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No estás solo, no estás sola: fono *4141 de prevención del suicidio (línea gratuita)