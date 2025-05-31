Rectora Rosa Devés sobre la triestamentalidad: "Es una mejora en la gobernanza"

Durante las últimas semanas, el debate sobre la aplicación de la triestamentalidad ha sido uno de los temas más contingentes dentro de la comunidad de la Universidad de Chile. Principal casa de estudios pública del país y que desde junio del 2022 es liderada por la rectora Rosa Devés.

Un gesto que, para la misma autoridad, representa un avance en la democratización de los espacios dentro de la institución. “En este momento, lo que se está cambiando, desde una discusión que comienza en 2014, es que en los consejos de facultad, en los que hoy solo tienen derecho a voto los académicos, pueda reconocerse, a través del voto, la opinión de estudiantes y funcionarios. Entonces, es como un segundo nivel”, explicó Devés en una reciente entrevista con El Mercurio, y haciendo alusión a la diferencia que sostiene esta medida con la figura del Senado Universitario.

“Es un nivel incluso más importante, porque es donde se convive, donde se debe informar y transmitir lo que está ocurriendo. Los consejos de facultad son donde se expresa la discusión de la vida universitaria local“, argumentó la rectora.

Por eso, manifestó que perseverar en esta dirección, que igualmente dota de mayores herramientas participativas a los alumnos, “es necesario por varias razones. Esta es una discusión del siglo XXI, porque estamos en una sociedad donde hay muchas fracturas; generacionales, sociales e ideológicas. Sabemos lo que ha sido esta polarización que estamos viviendo, donde es entonces fundamental que exista un lugar donde podamos conversar, tomar decisiones comunes, conocernos. Los vínculos son claves. El concepto de comunidad es clave“.

Lo anterior, haciendo hincapié en la crisis de participación que hace un tiempo se vive dentro de la de Federación de Estudiantes de la U. de Chile (FECH). “Precisamente porque hay dificultades es que hay que generar estas instancias”, manifestó la rectora.

“Si uno considera que por no tener organizaciones estudiantiles no vamos a dialogar con nuestros estudiantes, vamos solo a profundizar el problema. Entonces, lo que se plantea es un problema, pero justamente esto es una respuesta a eso. Aquí no son grupos de poder que se van a encontrar en un consejo, no podemos ver a nuestros estudiantes así”, sumó la autoridad universitaria.

Es en esa línea que aseguró que “en el momento en que yo, como rectora, veo al cuerpo estudiantil con temor, como algo que debo tener lejos de las decisiones, en ese momento se estaría violentando el concepto de comunidad y, sobre todo, de educación. No puede haber una rectora, un decano o un profesor que tema a sus estudiantes“.

“Mi responsabilidad es convencer a los estudiantes de que esto es importante, e inspirarlos a que vayan a demostrar que no son pérdidas de tiempo estas reuniones, que son escuchados”, añadió Devés.

Sobre las críticas manifestadas en algunos sectores de la institución respecto a la medida -que permitirá que los consejos de facultad se formen por un 50% de académicos, 25% de funcionarios y 25% de representantas del cuerpo estudiantil-, la bioquímica fue enfática al defender la medida calificándola como “una mejora de la gobernanza, no queda duda”.

“Desde mi punto de vista, puede haber distintas opiniones, pero todo lo que hemos conversado es un avance”, sentenció.