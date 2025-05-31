Red criminal en el sur: prisión preventiva para 25 integrantes del Tren de Aragua en Temuco

El Juzgado de Garantía de Temuco dejó en prisión preventiva a 25 miembros del Tren de Aragua, imputados por asociación criminal y tráfico de drogas. Además, cuatro de ellos fueron formalizados por extorsión de trabajadoras sexuales, y uno por el delito de secuestro, delitos cometidos desde septiembre de 2023.

En la audiencia de formalización, la magistrada Leticia Rivera Reyes ordenó el ingreso en prisión de los imputados, la mayoría venezolanos, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en cuatro meses el plazo de investigación.

Según expuso la fiscalía, los imputados conformaban una asociación ilícita que contaba con dos facciones vinculados entre sí, denominadas “Los piratas del Tren de Aragua” y “Loyalty”, dedicada a actividades ilícitas, principalmente en Temuco.

Estas actividades criminales consistían en contactar a mujeres venezolanas con la finalidad de obtener de ellas el pago semanal de una suma de dinero (“pago de plaza”), a cambio de permitirles ejercer como trabajadoras sexuales en la capital de La Araucanía, bajo la amenaza permanente de atentar contra su integridad física o incluso su vida, si no pagaban en dinero en efectivo o vía transferencias.

Asimismo, la organización se dedicaba a la venta de drogas (marihuana, cocaína, ketamina y LCD), las que comercializaban, principalmente, a consumidores locales y que adquirían en Santiago y la Quinta Región.

Además, el grupo se proveyó de un alto número de automóviles y motocicletas, vehículos dedicados al transporte de pasajeros vía aplicaciones y el reparto de comida, que les permitía ocultar la distribución y venta de drogas y demás actividades ilícitas.

Este caso se suma a otros procesos judiciales en distintas regiones del país que reflejan la expansión territorial y operativa de organizaciones criminales transnacionales. La capacidad del Tren de Aragua para adaptarse a las dinámicas locales, infiltrar sectores precarizados y utilizar estructuras cotidianas como el comercio informal o las aplicaciones móviles, está planteando desafíos urgentes a las distintas reparticiones del Estado vinculadas con el enfrentamiento al crimen organizado.