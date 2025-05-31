Universidad de Chile dona sismogramas del 11 de septiembre de 1973 al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

En una emotiva ceremonia encabezada por la vicedecana de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), Marcela Munizaga, el Departamento de Geofísica (DGF) de la Universidad de Chile donó al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) los sismogramas que registraron la actividad sísmica de los días 10, 11 y 12 de septiembre de 1973.

El acto denominado, “Ecos de 1973: Memoria Sísmica del Golpe de Estado”, contó con la presencia del director de Vinculación Externa de la FCFM, Luis Vargas; del subdirector del Departamento de Geofísica de la FCFM, Sergio Ruíz; del sismólogo e investigador del Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (Advanced Mining Technology Center, AMTC), Sergio León Ríos; del director de la Unidad de Artes y Desastres (DESARTES) del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN), Ignacio Gutiérrez Crocco; y de la directora ejecutiva y la jefa del Área de Colecciones e investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile (MMDH), María Fernanda García y María Luisa Ortiz, entre otras y otros participantes.

En su mensaje de bienvenida, la vicedecana de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Marcela Munizaga, se refirió al aporte de la Universidad de Chile en el resguardo de la memoria.

“Como la más antigua e importante institución de educación superior de Chile, uno de nuestros roles es acompañar la historia del país, así que pienso que el acto de entregar estos registros al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos significa cumplir con la más pura esencia de nuestra misión institucional”, dijo la académica y vicedecana de la FCFM.

A continuación, el director de DESARTES, Ignacio Gutiérrez Crocco, destacó el valor de la donación y recordó las circunstancias en las cuales ocurrió el hallazgo de los sismogramas durante una visita al depósito de archivos del Departamento de Geofísica de la FCFM para buscar material para el proyecto de arte y ciencia, “Herencia Sísmica”, a sólo días de la conmemoración de los 50 años del Golpe Cívico Militar de 1973.

“En ese momento nos preguntamos cómo los archivos de las Ciencias de la Tierra podían dialogar con la memoria histórica y política de Chile”, recordó el director de DESARTES, quien agregó que “este acto de entrega no es sólo una donación de documentos, sino también una afirmación del valor de los cursos interdisciplinarios e interinstitucionales, porque sólo así podremos construir memorias más complejas que no separen el desastre natural del desastre social ni el desastre técnico del testimonio emocional”.

Al referirse a este último punto, el graduado del Departamento de Geofísica de la FCFM e investigador del AMTC, Sergio León Ríos, recalcó la importancia de divulgar los registros del pulso sísmico de Santiago el día del Golpe de Estado de 1973 y citó parte de los antecedentes recopilados para el trabajo de investigación “Decoding the Narrative of the Chilean coup d’état Through the Seismograms of September 1973” en el cual se reconstruyen los eventos de septiembre de 1973, a partir de datos sísmicos y archivos históricos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

“El día 11 de septiembre se empieza a ver actividad sísmica un poco más anómala, en comparación con la de días anteriores y se puede relacionar, ya sea con aviones pasando o con algún bombazo que cayó en La Moneda, cuya energía se acopló por la tierra y fue captada por los sismógrafos del, entonces, Servicio Sismológico Nacional, ubicado avenida Blanco Encalada con Beauchef. Esto último nos invita a imaginar la metáfora del terremoto social vivido en esos días y advertir la precisión con la cual los sensores fueron capaces de registrar la firma sísmica del Golpe de Estado”, relató Sergio León Ríos.

Finalmente, la directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, María Fernanda García, dedicó sentidas palabras de agradecimiento al equipo involucrado en el hallazgo y puesta en valor de los sismogramas históricos y destacó la riqueza de los documentos donados por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile para continuar construyendo una memoria colectiva.

“Esta entrega no es sólo simbólica, sino que también poética, hermosa y marcada de simbolismo. Estos sismogramas, estas verdades científicas nos ayudan a combatir algo terrible que es el negacionismo. Entonces contar con estos archivos tan valiosos es un gran aporte que nos ayudará en el trabajo con las nuevas generaciones para que sepan realmente lo sucedido en nuestro país”, concluyó.