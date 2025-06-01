Boric buscará reafirmar su legado progresista en su última Cuenta Pública

A pocas horas de pronunciar su última cuenta pública, el presidente Gabriel Boric afina los últimos detalles de un mensaje que, según transmiten desde La Moneda, buscará “relevar las ideas del progresismo” y proyectar el sello político de su administración. En un contexto marcado por tensiones internas y expectación por los posibles anuncios, el Mandatario pretende hablarle a su sector y reforzar compromisos de campaña, incluso aquellos que no cuentan con respaldo mayoritario en el Congreso.

Uno de los temas que ya se anticipa en el discurso de este domingo es la iniciativa de aborto legal hasta la semana 14, presentada esta semana. Pese a no tener los votos para su aprobación, su ingreso al Parlamento responde a una señal hacia las bases del Frente Amplio. “Es un gesto a los propios”, comentan desde el entorno del Presidente, que trabajó el contenido del mensaje junto a su equipo del Segundo Piso, liderado por Felipe Melo, y con el sociólogo Manuel Guerrero como figura central en la construcción del relato.

Otro foco de atención gira en torno a la política exterior. El retiro de los agregados militares de Israel, ejecutado recientemente, fue leído como una advertencia. En el oficialismo hay sectores que presionan por medidas más drásticas, como un embargo de armas o incluso la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado israelí, algo que generaría una fuerte ruptura con la tradición chilena. “La vocación criminal contra el pueblo palestino” fue una expresión usada por el propio Boric a principios de año, y varios observan con atención si ese tono se reflejará en su alocución.

La posibilidad de que el discurso tenga un marcado énfasis en los compromisos originales del Frente Amplio —como la despenalización de la marihuana o el caso palestino— inquieta a una parte del Socialismo Democrático, que teme un mensaje centrado en proyectos identitarios, restando espacio a acuerdos amplios.

Desde el PS y el PPD han insistido públicamente en la necesidad de un tono institucional. “Esperamos que en esta última cuenta pública el Presidente Boric entregue un balance honesto de su gestión y trace una hoja de ruta clara para los meses que quedan”, señaló la presidenta del PS, Paulina Vodanovic. Añadió que el país requiere “señales de unidad, capacidad de gestión y visión de futuro”. En tanto, el senador Jaime Quintana (PPD) afirmó que espera “un mensaje que genere condiciones para los acuerdos”, especialmente en temas como seguridad, crecimiento económico y reforma previsional.

Desde otros sectores del oficialismo, como el PC y Rumbo Colectivo, llaman a retomar el programa original sin diluir el proyecto político. “Los gobernantes, si quieren que sus coaliciones se proyecten, deben perseverar en lo que propusieron inicialmente”, sostuvo Tomás Leighton, director de ese centro de pensamiento.

Mientras tanto, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) espera que Boric anuncie el compromiso de campaña sobre la despenalización de la marihuana. “Si el Ejecutivo decide cumplir su compromiso, ingresa el proyecto, fantástico”, dijo, aunque adelantó que el lunes reingresarán una propuesta propia con ajustes.

Ante un escenario aún incierto, y con la mirada puesta en cómo el mensaje será leído dentro y fuera del oficialismo, la ministra Macarena Lobos convocó a una reunión clave para el martes en Cerro Castillo, donde se buscará alinear posiciones tras la cuenta pública y definir los énfasis del tramo final de la administración.