Boric: "La sanción que corresponde a una falta grave a la probidad es destitución"

El Presidente Gabriel Boric durante la Cuenta Pública se refirió al uso fraudulento de licencias médicas por parte de funcionarios del sector público.

“Toda persona que haya hecho mal uso del derecho a la licencia debe asumir su responsabilidad y quedar sujeta a sumario administrativo, incluso si posteriormente renuncia. La sanción que corresponde a una falta grave a la probidad es la destitución del cargo”, enfatizó.

Y manifestó que “acá no pueden pagar justos por pecadores (…) la institucionalidad chilena es robusta comparada a nivel nacional y también tenemos que valorarla, mejorarla, sin lugar a dudas, ser duro contra quienes vulneran los principios de la ética, la responsabilidad, la trasparencia, pero no destruirla”.

Además, recordó que previo al informe de la Contraloría, el Gobierno y el Congreso “ya estaban trabajando para disminuir el ausentismo del sector público, por ejemplo, con la promulgación de la ley 21.746, que endurece las sanciones contra el mal uso de licencias”.

El jefe de Estado anunció que seguirán generando “medidas administrativas y legislativas que mejoren la capacidad de control y propongan nuevos parámetros que desincentiven el mal uso de licencias fraudulentas”.