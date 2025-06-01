Cierre de Punta Peuco y postura ante Israel: las claves de la última Cuenta Pública del Presidente Boric

El Presidente Gabriel Boric realizó esta jornada su última cuenta pública. Un discurso marcado por un tono en el que el Mandatario optó por resaltar logros y marcar una hoja de ruta para el “progresismo”. Temas como el proyecto de aborto libre, la política exterior y las relaciones con Israel, y las situaciones de corrupción en el Estado fueron ejes principales del discurso.

“Asumimos el gobierno después de una de las movilizaciones más grandes de la historia reciente de Chile. A la que siguió una pandemia que trastocó las prioridades de todos los gobiernos del mundo y nos recordó, una vez más sabiamente, que nadie se salva solo”, comenzó su discurso el jefe de Estado.

“Soy una persona que cree en el cambio y en el progreso social. Que piensa que Chile necesita de importantes transformaciones para tener más justicia y una democracia que sea más profunda”, prosiguió respecto del tono de su período.

En medio de su alocución, se refirió a las voces que han cuestionado el giro de las prioridades de su administración en comparación con su programa de gobierno inicial. “Una de las virtudes de nuestro gobierno fue ser capaz de ajustar sus prioridades sin abandonar jamás sus principios. Y ensanchar su espacio de alianzas para hacer posibles las transformaciones que Chile necesita”, sostuvo Boric, quién valoró los acuerdos con sectores ajenos al suyo en distintas materias durante su período presidencial.

La Ley 40 horas, la reforma de pensiones, el aumento del sueldo mínimo, el Sistema Nacional de Cuidados, el informe de la Comisión Presidencial Para la Paz y el Entendimiento, el Plan Nacional de Búsqueda y la Estrategia Nacional del Litio fueron parte de los logros que el Presidente Gabriel Boric resaltó durante la Cuenta Pública.

Ejes centrales del discurso

En materia de seguridad, el principal llamado del Mandatario fue de avanzar en el levantamiento del secreto bancario. “No se puede, estimados congresistas, pedir en la mañana más eficacia ante el crimen organizado y votar contra levantar el secreto bancario en la tarde. Si no aprobamos esta ley, son los cabecillas de las bandas los que seguirán impunes”, expresó.

La inmigración ilegal también fue un tema central en el discurso, en el que el Presidente Boric afirmó tajantemente que: “En nuestro gobierno ha habido un descenso de un 48% de la migración irregular, que fue uno de los malos legados del gobierno anterior“.

En economía, resaltó el aumento del salario mínimo al nivel más alto en Sudamérica, junto con la reducción de la inflación en su período debido a las políticas monetarias del Banco Central.

Por otro lado, realizó diversos anuncios respecto de políticas orientadas a mejorar las cifras de empleo. “Enviaré un proyecto que unifica y optimiza los actuales subsidios al empleo para incentivar la contratación de mujeres y jóvenes”, informó, también anunciando que dará urgencia al proyecto de Sala Cuna para Chile con el fin de fortalecer la participación laboral femenina.

En materia de educación, con alusión al movimiento estudiantil al que perteneció, destacó el ingreso del proyecto que pone fin al CAE. “Espero que este Congreso se ponga del lado de las familias y apruebe esta iniciativa. Con lo que muchas generaciones van a ver que su deuda se alivie significativamente o se termina. Y los futuros estudiantes van a poder cursar sus carreras sin la mochila del endeudamiento”, indicó.

Otro de los anuncios del Presidente Gabriel Boric fue la nueva línea 7 del Metro de Santiago, el cuál conectará con el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. “Lo que pondrá a nuestro país y a nuestra capital a la altura de las grandes ciudades del mundo. Vamos a ser los primeros en Sudamérica en contar con una conexión directa, vía metro, con el aeropuerto”, destacó.

Corrupción

Ante los casos recientes de fraude, corrupción, y abusos en las instituciones del Estado, el Presidente Boric mantuvo el relato de que “todos somos iguales ante la ley”.

“Nuestra posición y mi posición como Presidente de la República ha sido la misma: todos deben ser investigados acuciosamente hasta el total esclarecimiento de los hechos sin impunidad”, apuntó.

En su discurso, sostuvo que todos estos casos deben “recibir las máximas penas que exige la ley”. “La corrupción daña la democracia y en esta materia no hay empates posibles”, complementó, mencionando acciones en el Caso Convenios, como la “Comisión Jaraquemada” y la iniciativa Transparencia 2.0.

Además, Boric emplazó al Congreso a colaborar en una agenda de probidad y transparencia para combatir la corrupción.

Proyecto de aborto

El ingreso del proyecto que termina con la ilegalidad y penalización del aborto fue uno de los grandes anuncios de la jornada. “Por demasiado tiempo se ha tratado a mujeres que abortan como criminales”, mencionó Boric en la instancia.

“Lo que le quiero pedir a este Congreso, que en la tremenda diversidad de opiniones sobre la propuesta, no se nieguen a la discusión. Esta diversidad que se expresa en el Parlamento tiene que analizarse de manera civilizada, discutiendo, no vetando la discusión y no negando el derecho a las mujeres a decidir”, planteó el Mandatario en un tenso momento con abucheos desde la oposición.

Licencias médicas

El Mandatario no quedó ajeno a la crisis reciente de licencias médicas en el sistema de salud pública. Al respecto, sostuvo que todos quienes se vean implicados “deben asumir su responsabilidad y quedar sujeto a sumario administrativo, incluso si renuncia”.

“La sanción que corresponde a una falta grave a la probidad es la destitución del cargo”, insistió Boric, quién además aseguró que se tomarán medidas para evitar que hechos como el fraude de licencias se sigan cometiendo.

Derechos Humanos

Como ha sido el tono de su gobierno, Boric hizo alusiones en materias de Derechos Humanos y el principal anuncio fue el fin de Punta Peuco como un penal especial. “No existe justificación para ese privilegio”, declaró.

“He instruido modificar el Decreto que creó Punta Peuco, transformándolo en un penal común que permita segregar a personas según los requerimientos de Gendarmería”, detalló el jefe de Estado.

Conflicto en Gaza

En política exterior, el Presidente Boric expresó su rechazo a la guerra entre Ucrania y Rusia, las recientes elecciones en Venezuela, y la política en El Salvador.

No obstante, la posición de Chile ante la guerra en la Franja de Gaza fue uno de los ítems relevantes del discurso, más respecto de las relaciones con Israel. “Estos principios me han llevado a alzar fuerte la voz contra el genocidio y la limpieza étnica que el gobierno de Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino”, comentó.

Junto con criticar a la figura de Benjamín Netanyahu, en paralelo también apuntó contra Hamás e hizo un llamado a no centrar la disputa entre pueblos. “Los invito a no pelear entre pueblos. Acá el responsable es un gobierno genocida, no el pueblo de Israel”, aseguró.

En esa línea, el Presidente Boric anunció al respecto que patrocinará y pondrá urgencia al proyecto de ley que prohibe la importación de productos producidos en territorios ilegalmente ocupados. Además, informó que decidió prohibir “la importación de todo producto, incluyendo armas, provenientes de Israel”.