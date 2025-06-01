Descontento en el este, xenofobia y un auge entre los jóvenes: los factores que explicarían el ascenso de la ultraderecha en Alemania

Un preocupante ascenso de la ultraderecha. Eso es lo que se está viviendo por estos días en Alemania, con el partido AfD posicionado como principal fuerza opositora en el parlamento y además, con opciones serias de convertirse en Gobierno en un futuro no tan lejano.

En el país europeo hoy se habla de una “última oportunidad”, ya que el nuevo gobierno encabezado por el canciller Friedrich Merz y compuesto por una alianza entre conservadores y socialdemócratas, efectivamente tendría una última chance de hacer una buena gestión y que la popularidad de la AfD no siga creciendo.

En ese contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con diferentes expertos que residen en Alemania con la idea de dilucidar cuáles son los motivos detrás del ascenso de la ultra derecha y en esa misma línea, cuáles son las similitudes que este fenómeno podría tener con lo que pasa en América Latina.

Al igual que el periodista de investigación y experto en ultraderecha, Olaf Sundemeyer, quien relacionó el rompimiento del “cerco sanitario” a la ultraderecha con el rechazo a la migración; el periodista de la ARD, Michael Götschenberg, afirmó que la particularidad de la AfD es que no tiene problema en dar espacio a discursos contra los extranjeros, las mujeres o las minorías sexuales.

De acuerdo al corresponsal de la red de radios públicas de Alemania, muchas personas, sobre todo del este del país (lo que antes era parte de la República Democrática Alemana) se hacen preguntas como: “¿Por qué hay que discutir si hay más de dos sexos? ¿Por qué ya no podemos hablar como hemos hablado por décadas? ¿Por qué eso ya no es aceptado? ¿Por qué ya no podemos usar la n word? ¿Por qué nuestros niños no pueden leer libros con la n word en las escuelas?”, ejemplificó el reportero.

“Son cosas muy básicas, del día a día, por las que las que estas personas están enojadas y la AfD les dice: ‘Tienes razón, no dejes que estos grupos te digan que está bien o que está mal y si tú votas por nosotros seremos los que vuelvan las cosas a cómo eran antes’”, relató.

El experto en seguridad nacional y terrorismo además indicó que la pandemia del coronavirus, también jugó un rol importante. “Tuvimos un movimiento fuerte de protestas, de personas, especialmente del este de Alemania, diciendo: ‘Esta es la dictadura del coronavirus’. En esa parte del país, las personas se oponen a que les digan qué hacer, les molesta cuando su libertad se restringe y tienen un miedo muy fuerte de perder el poco bienestar económico que han construido desde la reunificación”, explicó.

“Tienen un sentimiento de que no los escuchan con lo que es importante para ellos y se sienten como ciudadanos de segunda clase”, complementó.

Por su parte, la politóloga colombiana, Carolina Tobo Tobo, agregó el factor económico a los posibles motivos detrás del ascenso de la AfD. La experta recordó que los últimos años han sido malos para Alemania en ese ámbito y que al país le ha afectado, por ejemplo, la guerra en Ucrania, que ha incrementado el precio de la energía.

“Eso de la mano también con que en los últimos años han llegado muchos inmigrantes de otros países, sobre todo personas buscando asilo, por ejemplo, de Siria, pero también de Ucrania. Esa llegada de muchos inmigrantes y la falta de inversión en las estructuras que ya se necesitaban desde mucho antes de la llegada de los inmigrantes, se ha conjugado con otros factores y eso ha conducido a que muchas personas hayan empezado a votar más por la AfD”, argumentó.

Tobo Tobo cuestionó, en todo caso, la fijación de la AfD con la migración, “porque para Alemania la migración es esencial y en los próximos años va a ser incluso muchísimo más importante porque se necesita mano de obra, trabajadores cualificados y no tan cualificados”.

En esa línea, la experta en extrema derecha apuntó a que el foco debe estar puesto en temas como las inversiones en materia digital y tecnológica. A su juicio, “uno de los grandes problemas de la economía alemana es la falta de innovación, que en los últimos años se ha centrado muchísimo, únicamente, en la industria automotriz. Eso realmente le ha quitado competitividad”, comentó.

La AfD y su efecto en las nuevas generaciones

En las últimas elecciones, la AfD logró conquistar al 21% de votantes en el tramo de los 18 a los 24 años, algo llamativo teniendo en cuenta que tradicionalmente, los jóvenes se inclinaban de manera mucho más decidida por propuestas progresistas.

Tanto Götschenberg como Tobo Tobo aseguraron que esto se puede deber a la efectiva estrategia comunicacional de la ultraderecha en redes sociales. Sin embargo, la experta también mencionó una “falta de formación política” y una creencia de que “ya se aprendió la lección” respecto a los horrores del nazismo. En otras palabras, que ya se podría dar vuelta la página con eso y que no es necesario tenerlo tan presente.

“A pesar de que sí se habla mucho del tema quizás está esa creencia de que los principios democráticos se heredan. ‘Hemos aprendido la lección’, como que ya no hay que hacer nada, pero creo que eso ha sido bastante perjudicial para la República Alemana. Pensar que la democracia no tiene que ser aprendida una y otra vez y por cada generación. Se ha invertido muy poco los últimos años en educación política y democrática”, aseveró.

Michael Götschenberg, en tanto, observó que curiosamente, los jóvenes o votan por la extrema derecha o por la extrema izquierda. Pese a que la AfD y el partido La Izquierda tienen poco que ver, el periodista de la ARD destacó que ambos están de acuerdo en algo: que “la guerra de Rusia contra Ucrania no es nuestro problema”.

“Claro que las personas jóvenes están asustadas de la guerra, están asustadas porque ellos son los que tendrían que pelear la guerra contra Rusia. Esa es la razón para votar por un partido que está contra la guerra. En el caso de la AfD, ellos están en contra de apoyar a Ucrania porque hay muchos lazos con Rusia. Ellos dicen: ‘Necesitamos energía de Rusia, no tenemos por qué pelear la guerra de Ucrania’. Mientras, la extrema izquierda dice: ‘La guerra siempre está mal, no deberíamos invertir en armas, lo que necesitamos es conversaciones de paz’. Eso claramente es algo que le atrae a la gente joven”, planteó.

¿Prohibir o no a la AfD?

El pasado 2 de mayo, la Oficina Federal de Protección de la Constitución de Alemania causó revuelo, incluso a nivel internacional, cuando calificó como un movimiento “extremista de derecha” a la AfD. Pese a que finalmente la agencia estatal se retractó -la calificación quedó en suspenso, a la espera de un pronunciamiento del poder judicial- el hecho reabrió el debate sobre un eventual proceso de ilegalización de la AfD. Algo que, bajo ciertas condiciones, está permitido en la Constitución alemana y que puede ser solicitado por los llamados partidos del establishment: la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD).

Para Carolina Tobo Tobo esta es una opción que las colectividades tienen que tomar, porque a su parecer, “es una bomba de tiempo si no se prohíbe este partido”.

La politóloga recordó que la AfD, “según las encuestas, está más o menos al mismo nivel que la CDU. Es decir, la posibilidad de que incluso pueda gobernar Alemania no está tan lejos, es algo que podría pasar y por eso mismo, por ese peligro que existe, yo diría que sería necesario que se iniciara ese procedimiento de prohibición del partido, sobre todo viendo la historia alemana”.

Tobo Tobo relevó “todo este constructo con la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, a nivel federal también existen estas oficinas y están encargadas de observar y de controlar extremismos y precisamente para eso, para proteger la democracia. Entonces, sería realmente en contra de todo el legado histórico alemán decir: ‘No hacemos nada, nos cruzamos de brazos’”.

En contraste, Michael Götschenberg se mostró reticente con que se inicie un proceso de ilegalización de la AfD, pues a su juicio, este perfectamente podría fracasar.

“Creo que legalmente no tenemos una situación donde esto pueda ser exitoso. Si tú ves las precondiciones que se tienen que cumplir para prohibir un partido, legalmente son muy altas. El partido tiene que ser agresivo y no estamos hablando de una manera de hablar, sino que llevar el activismo a la calle, la violencia. Si no eres violento, la Corte Constitucional probablemente dirá que no”.

Götschenberg además apuntó a otro problema: el político. “No creo que tenga sentido. Tienes un cuarto de la población diciendo: ‘Estamos dispuestos a votar por ellos’. No solucionas ningún problema si ilegalizas y le dices a estas personas: ‘Están fuera, no nos importa por lo que votaron’. Creo que tendríamos más problemas si se decide hacer eso”.

Foto portada: María de los Ángeles Graterol