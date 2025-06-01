Expertos valoran anuncio del Presidente Boric de incluir cesación al tabaco dentro de coberturas GES: “Marca un antes y un después”

En su Cuenta Pública, en materia de salud, el Presidente Gabriel Boric anunció que incorporará tres nuevas condiciones al Sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES). Estas son hospitalización para menores de 15 años con depresión; tratamiento tras alta por cirrosis hepática; y terapia farmacológica y apoyo psicológico para la cesación del consumo de tabaco para mayores de 25 años.

Esta última generó un amplio respaldo entre los expertos. En general, valoraron la posibilidad de enfrentar un problema de salud pública como es la adicción al tabaco.

La doctora Andrea Muñoz, académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile e integrante de la Mesa Ciudadana Tabaco o Salud en nuestro país, sostuvo que la inclusión de la cesación tabáquica en el GES “es mucho más que una política pública”.

“Es una respuesta concreta a una deuda histórica con las personas que quieren dejar de fumar y no han podido acceder a apoyo, tratamiento o acompañamiento profesional”, explicó la especialista en la materia. “Hoy es un día que marca un antes y un después en la historia de la salud pública chilena”, complementó.

Aún con la celebración de la medida anunciada por el Mandatario, Muñoz realizó el llamado también a seguir “fortaleciendo a los equipos, formando a nuevas generaciones de profesionales en cesación, y construyendo entornos comunitarios que abracen a quienes quieren dejar de fumar”.

Por otro lado, el también académico y presidente del Consejo Ciudadano Asesor del Minsal para el control del tabaco, el doctor Marco Cornejo, destacó que la iniciativa permitirá que exista “cobertura pública para los tratamientos de cesación de tabaco, es decir, ofrecer ayuda a aquellas personas que deseen dejar de fumar”.

“Aspecto que es muy relevante si consideramos que en la última encuesta de salud, del año 2017, la mitad de las personas que fuman manifestaron su deseo de dejar de fumar”, afirmó el experto.

El académico incluso apuntó a cómo esto ayudará a quienes tienen altos niveles de dependencia de la nicotina. “Estas personas, aún queriendo, como tienen esta adicción, requieren ayuda profesional, que a partir de este anuncio podrá estar ofertado dentro de los servicios del sistema público”, valoró Cornejo.