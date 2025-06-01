IA con sentido público: cómo la inteligencia artificial puede transformar al Estado sin perder el control ético

Una de las grandes oportunidades que ofrecen la ciencia, las tecnologías y las nuevas inteligencias artificiales es su uso en la gestión pública. En cómo las herramientas modernas pueden optimizar al Estado, impactar en los servicios e instituciones públicas, y como áreas como la salud, la educación y la seguridad pueden mejorar su eficiencia y transparencia.

Uno de los casos de impacto reciente a nivel nacional es el mal uso de licencias médicas. El informe de Contraloría que retrató a más de 25 mil funcionarios públicos viajando fuera del país en medio de su supuesto reposo médico despertó llamados para mejorar el control y modernizar al Estado. Para ello, la tecnología juega un rol fundamental.

“El tema de cruzar bases de datos para los efectos de identificar infracciones en materia de mal uso de licencias médicas, es posible gracias al uso de capacidades tecnológicas. No necesariamente inteligencia artificial pero sí Big Data, o sea, tratamiento de grandes cantidades de datos a partir de optimización de procesos”, expuso en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile Lorena Donoso, académica de la Facultad de Derecho de la Casa de Estudios y especialista en derecho y tecnologías.

La abogada sostiene que el uso de las tecnologías permite una “mejor fiscalización y un mejor aprovechamiento de los recursos públicos”. Donoso plantea que hay que “seguir el ejemplo de proyectos que se han aprovechado de estas tecnologías”, pero a su vez “con el debido control ético”.

Pero este uso, derivado de un problema contingente, no es el único que se le puede dar a las inteligencias artificiales para mejorar la gestión pública. Donoso da como ejemplo el “Fiscal Heredia”, una inteligencia artificial utilizada por el Ministerio Público que reduce el tiempo de investigación de delitos.

“También en el ámbito de la salud, la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina en conjunto con la Facultad de Ingeniería, algunos de sus académicos han estado trabajando con inteligencia artificial en hacer más eficientes los procesos de procuramiento de órganos en el marco de los trasplantes. Tenemos ejemplos en el ámbito de la persecución penal, en la salud, que demuestran que estas tecnologías son super útiles si se usan adecuadamente”, detalló Donoso.

Por su parte, Alejandro Jofré, investigador asociado al Centro de Modelamiento Matemático y académico del Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile, profundiza en la optimización del Estado a través de las tecnologías. “El Estado cuenta con una cantidad de datos enorme. Lo que se requiere es estructurarlos y curarlos, cuando no lo están. Una vez hecho, la información que se puede extraer de ellos y su uso para automatizar procesos y hacer más eficiente el Estado a través de la IA, es gigantesca. Puede cambiar radicalmente su funcionamiento”, mencionó con convicción a nuestro medio.

Proyecto SITIA

Con la seguridad como una de las prioridades de las autoridades, es que surgió el sistema integrado de televigilancia e inteligencia artificial o mejor conocido proyecto SITIA. Una de las iniciativas innovadoras a nivel nacional que busca poner la ciencia y las tecnologías al servicio del Estado.

Impulsado por la Fundación Encuentros del Futuro, académicos de distintas universidades y expertos en inteligencia artificial, el proyecto SITIA pone el foco en la persecución del delito. Un trabajo presentado a la entonces ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, y al Presidente de la República, Gabriel Boric, quiénes dieron vía a su desarrollo en los últimos dos años.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, resaltó que “la inteligencia artificial puede ser una aliada clave en la lucha contra el crimen organizado. Llevamos más de un año trabajando con universidades, policías y el Estado para crear un sistema que no solo detecte autos robados o rostros con órdenes pendientes, sino que también pueda identificar comportamientos delictuales en tiempo real, como personas que sacan una pistola o un cuchillo, o que se desplazan de manera sospechosa cerca de residencias o locales”.

“Este esfuerzo, completamente altruista y colaborativo, demuestra que la ciencia y la tecnología pueden estar al servicio de la seguridad ciudadana”, reconoció tras reunirse con el ministerio de Seguridad Pública, Luis Cordero, para presentar los avances del proyecto.

En la práctica, explicó Alejandro Jofré, miembro del equipo detrás de SITIA, a nuestro medio, “es un ecosistema de innovación tecnológica que articula soluciones de vigilancia, inteligencia artificial y análisis de datos para fortalecer la seguridad pública”.

“Su enfoque está en la detección y prevención del delito mediante la integración de cámaras, sensores y fuentes de datos provenientes de instituciones públicas y privadas, priorizando tres ejes críticos: vehículos con encargo, personas desaparecidas y personas prófugas”, prosiguió detallando el académico.

Lorena Donoso en tanto, quién también es parte del equipo de trabajo del proyecto SITIA, resalta que la iniciativa a través de la IA podría “permitir activar un sistema integrado de teleprotección ciudadana en donde se aprovecharan los sistemas de cámaras de vigilancia que están instaladas en las vías públicas”.

Este proyecto se comenzó a implementar en más de 14 municipios de la Región Metropolitana en 2024, según contó Alejandro Jofré. “En 2025 se proyecta una expansión regional, incluyendo la integración de 4.000 cámaras adicionales y nuevos casos de uso de IA”, aseguró.

Los desafíos de su implementación

Qué ocurre con los datos recolectados, qué hay con posibles sesgos, cuándo y cómo se deben usar las tecnologías y la ética detrás de su utilización son parte también del debate. Establecer una gobernanza clara alrededor de las nuevas tecnologías es fundamental, señalan los expertos.

“Hay una tremenda oportunidad como país de poder generar contribuciones al bienestar de la sociedad a partir de la inteligencia artificial. Lo importante es resguardar los estándares, que no terminemos siendo esclavos de las tecnologías, sino que las tecnologías contribuyan al bienestar de las personas”, mencionó Lorena Donoso.

Alejandro Jofré, apunta a la relevancia de la ley de datos personales. “Es crucial para dar un salto aún mayor en la aplicabilidad de la IA responsable. En ese sentido, se tiene que avanzar más eficazmente en los marcos regulatorios del uso responsable de la IA. Hoy tenemos expertos locales que pueden aportar mucho a este desarrollo”, manifestó.