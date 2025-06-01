Los hinchas del PSG celebran un título histórico en las calles de París

En total, 5.400 policías y gendarmes fueron movilizados en París para garantizar el orden durante la celebración. A las 02H00 (00H00 GMT), 294 personas habían sido detenidas, algunas por “posesión de morteros pirotécnicos y productos incendiarios”, según la jefatura de policía.

En la ciudad sudoccidental de Grenoble, cuatro miembros de una misma familia resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, cuando un vehículo chocó contra una multitud que celebraba el triunfo del PSG, informó la alcaldía. Añadió que el conductor se entregó a la policía después del percance.

Pero más allá de las cuestiones de seguridad, París se sumergió el sábado por la noche en una alegría colectiva, con autos haciendo sonar el claxon, cohetes, cánticos y hasta la Torre Eiffel iluminada con el rojo y el azul del PSG. “Esto es como si el partido fuera en casa“, decía el rapero Vacra, que participó en un espectáculo previo a la final en el Parque de los Príncipes, el estadio del PSG donde 48.000 personas se reunieron para seguir a distancia la final de Múnich.

Clement, hincha del PSG desde hace dos décadas y vestido con una camiseta de Ousmane Dembelé, no ocultaba su euforia: “¡Qué bueno! ¡Y muy merecido! Nunca es fácil, pero este año hemos recuperado la fe, con un equipo sin estrellas. Son 11 jugadores que están ahí, unos para otros”. “No esperaba estar en taquicardia todo el partido. ¡Y eso que estaba decidido desde el principio! ¡Qué exhibición!”, se entusiasmaba Simon, que llevaba una camiseta del PSG de 1992, su año de nacimiento.

Nada más terminar el partido, los aficionados empezaron a confluir en lugares emblemáticos de la ciudad, especialmente los Campos Elíseos, donde se prohibió el tráfico de vehículos, y la Plaza de Trocadero, situada frente a la Torre Eiffel. “¡Esta noche es histórica! ¡Los Campos Elíseos, es algo que solo tiene París! He visto el partido en mi teléfono con ellos (tres amigos). Hemos venido aquí por el ambiente y vamos a celebrarlo, hasta que nos echen de aquí“, dijo Amine, de 19 años, que acudió a la célebre avenida parisina para sumergirse en el ambiente de fiesta.

Romain, de 48 años, fue a los Campos Elíseos con su novia. “Vinimos aquí en 2018 (después del título de los Bleus en el Mundial de Rusia). Yo estuve aquí en 1998 (cuando Francia ganó su primer Mundial). Esperábamos desde hace mucho que el PSG ganara”, estimó.

El domingo, esos mismos Campos Elíseos verán un desfile de la victoria de los jugadores en autocar descubierto, para otro previsible baño de masas cuando Luis Enrique y sus pupilos regresen de Alemania con la deseada ‘Orejona’.