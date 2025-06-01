Masacre: murió padre de los nueve niños fallecidos en bombardeo en Gaza

El médico palestino Hamdi Yahya Najjar ha fallecido este sábado como consecuencia de las heridas causadas por el ataque israelí perpetrado en la región de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, la semana pasada y en el que también murieron nueve de sus hijos menores de edad.

Una semana después del bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra la casa familiar en la que se encontraban Najjar y su familia, el médico no ha podido sobrevivir a las lesiones y heridas provocadas por el ataque, según ha informado la agencia de noticias Sanad.

Nueve de los diez hijos de la familia fallecieron en el propio ataque. Mientras Najjar y uno de los hijos, Adam, fueron heridos de gravedad. Por su parte, la madre y también doctora, Alaa Al Najjar, no se encontraba en la vivienda ya que estaba trabajado en el hospital cuando ocurrió la agresión.

Tan solo han podido recuperar siete de los nueve cuerpos debido a que se encontraban completamente calcinados, los cuales ya ha podido ser enterrados.

Tras el bombardeo, el Gobierno gazatí denunció “la horrible masacre perpetrada por la ocupación, en la que murieron nueve niños de la familia Najjar” y reprochó la “atroz y horrenda masacre contra una pacífica familia palestina tras bombardear la casa de la familia”.

El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, ha informado este sábado de que los ataques de Israel contra la Franja de Gaza han matado ya a más de 54.380 palestinos y herido a más de 124.000 desde el 7 de octubre de 2023.