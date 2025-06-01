Ministra Etcheverry por Cuenta Pública: "Está pensada en hechos, no en promesas"

La ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió a la realización de la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric durante este domingo y comentó sobre el actuar del Gobierno ante los casos Convenios, ProCultura, entre otros.

Previo a la fotografía oficial de los secretarios de Estado junto al mandatario en Cerro Castillo, Etcheverry manifestó que se trata de una Cuenta Pública “que está pensada en hechos, no en promesas”.

“Primero recordar en donde estábamos hace tres años y medio atrás, cómo hemos logrado avanzar como país, con políticas públicas robustas basadas en evidencia, en seguridad ciudadana, económica, social”, indicó.

La ministra mencionó que han estado “con una agenda que sin duda ha sido mucho trabajado, pero que nos llena de orgullo. Los avances que se han hecho en materia laboral con reforma de pensiones, los mejores resultados que estamos viendo en materia de salud dan cuenta del trabajo de estos casi tres años y medio, y que nos traen a esta Cuenta Pública con mucho entusiasmo y energía de conocer lo que se viene”.

Al ser consultada sobre el impacto de los casos Convenios, ProCultura, entre otros, Etcheverry señaló que “evidentemente ha estado en la luz pública y ha sido objeto de discusión una serie de casos que han sido bien bullados, pero donde el Gobierno ha tenido una línea única y esa consiste en entender y respetar a toda costa la autonomía de los poderes, y contribuir con la justicia para que cada uno de esos casos se investigue a fondo y se apliquen todas las sanciones que correspondan”.

“Hemos avanzado proactivamente en mejores regulaciones con una agenda de probidad que avanza en el Congreso, con decisiones claras como ha ocurrido en materia de licencias, donde en menos de 72 horas todos los sumarios ya se habían iniciado y también con un esfuerzo permanente por explicar estas circunstancias”, agregó la secretaria de Estado.