Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 19 de marzo de 2026


Presidente Gabriel Boric encabeza fotografía oficial junto a su gabinete

La principal novedad de esta oportunidad, a diferencias de las anteriores, es la presencia por primera vez del titular del recientemente creado Ministerio de Seguridad Pública.

La principal novedad de esta oportunidad, a diferencias de las anteriores, es la presencia por primera vez del titular del recientemente creado Ministerio de Seguridad Pública.

Política

El Presidente Gabriel Boric encabezó la fotografía oficial junto a su gabinete ad portas de la cuarta y última Cuenta Pública de su administración, la cual comenzará a las 11:00 horas en el Congreso de Valparaíso.

Desde el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, el Mandatario junto a los ministros y ministras se tomaron la tradicional fotografía. La principal particularidad de esta foto oficial es que por primera vez contó con la presencia del titular del recientemente creado Ministerio de Seguridad Pública, a cargo de Luis Cordero.

Ayer a través de su cuenta de X, el Presidente publicó que hoy tendrá “el honor y la responsabilidad de realizar la cuarta y última Cuenta Pública de nuestro Gobierno, donde cumpliré con el deber constitucional de dar cuenta a todas las familias chilenas sobre los avances que hemos alcanzado en estos años. Los espero!”.

A la ceremonia asistirán cerca de 900 invitados nacionales y extranjeros entre parlamentarios, ministros, subsecretarios, autoridades civiles y militares, dignatarios de las iglesias, cuerpo diplomático e invitados especiales como la expresidenta Michelle Bachelet.

 

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