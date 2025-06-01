Rodrigo Bustos por fin de Punta Peuco: “Era hora de que criminales de lesa humanidad no contaran con un privilegio”

Uno de los principales anuncios de Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública 2025 estuvo en materia de Derechos Humanos. El Jefe de Estado informó que instruyó al Ministerio de Justicia para modificar el Decreto que dio origen al recinto penitenciario Punta Peuco y transformarlo “en un penal común”.

“En el Chile de hoy no existe justificación para que condenados por crímenes de lesa humanidad tengan ese privilegio”, declaró el Presidente Boric en su discurso. “No es una medida solo de justicia, sino también una necesaria gestión de nuestro sistema penitenciario”, agregó, argumentando que la transformación permitirá que las personas privadas de libertad sean ubicadas según los criterios establecidos por Gendarmería.

Cabe recordar que el penal Punta Peuco fue inaugurado en 1995 y fue concebido como un recinto especial y separado del sistema carcelario común para albergar exclusivamente a exmilitares y agentes del Estado condenados por violaciones a los derechos humanos.

Es por lo anterior que el anuncio del Presidente Boric tuvo una amplia acogida entre organizaciones de derechos humanos. En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, aseguró que “era la hora de que criminales de lesa humanidad no contaran con un privilegio respecto a sus condiciones carcelarias”.

“Por haber cometido crímenes de lesa humanidad, se encontraban, se encuentran todavía, actualmente personas en una cárcel que tiene mejores condiciones que todas las del resto del país. Eso no tiene ninguna justificación”, se cuadró Bustos con las palabras del Presidente Boric.

El también abogado abordó el simbolismo detrás de la decisión de poner fin a Punta Peuco como penal especial, pero también la tardanza de años para tomar la medida. “Era, de alguna forma, seguir revictimización a los familiares de las víctimas de violación a los Derechos Humanos”, sostuvo firmemente.

Familiares “de ejecutados políticos, de detenidos desaparecidos, que han padecido impunidad por décadas, y que también en los casos de personas que cometieron crímenes tan brutales, como Miguel Krassnoff Martchenko, estaban en un penal con mejores condiciones que el resto de los delincuentes comunes de nuestro país”, prosiguió Rodrigo Bustos.

Aún con todo lo anterior, el director ejecutivo de Amnistía Chile estableció líneas necesarias a trazar en esta medida respecto de los derechos humanos de los propios condenados. Esto, ya que en su mayoría se trata de personas de edad avanzada. “Por cierto, como cualquier persona que está privada de libertad, deben cumplirse sus derechos humanos”, manifestó.

“En el caso de que sean trasladadas, por este cambio del penal, va a haber que cumplir con las obligaciones que tiene el Estado de Chile en materia de personas adultas mayores. Pero eso tiene que ser respecto de todos los presos”, aclaró.

Otras materias de DDHH en el discurso

Si bien el fin de Punta Peuco como recinto especial fue el gran anuncio de la jornada en materia de Derechos Humanos, el Presidente Gabriel Boric hizo alusión al inicio del discurso al estallido social.

Es por esto que, a pesar de valorar el principal anuncio, Rodrigo Bustos apuntó a que por ser la última cuenta pública de su gestión, faltaron temas que venían en su programa de gobierno y que siguen sin llevarse a cabo.

“Por ejemplo, una política de reparación integral a las víctimas de violación de derechos humanos en el estallido social. O medidas que se habían prometido respecto a la violación de DD.HH. en la dictadura, como el término del secreto Valech”, comentó.

Específicamente sobre las deudas respecto del estallido social, Bustos profundizó que “estando en el cuarto año de gobierno, es absolutamente insuficiente, dado no sólo en términos del programa, sino que de las obligaciones que tiene el Estado de Chile”.

Por otro lado, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile resaltó dos medidas del discurso del Presidente Boric: el proyecto de aborto libre y la postura respecto a Israel y la guerra en la Franja de Gaza.

Sobre el primero, instó “al Congreso a legislar poniendo en el centro los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. Mientras que sobre la segunda materia, compartió el tono del Mandatario afirmando que “no pueden seguir cometiendose atrocidades que se están cometiendo con, además, la complicidad o beneplácito de la comunidad internacional”.