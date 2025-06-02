Alberto Mayol y candidatura de Carolina Tohá: "Su diseño de campaña está totalmente equivocado"

La Cosa Nostra publicó su encuesta de mayo en la que proyecta el escenario de las próximas elecciones presidenciales, en ese escenario avizora, por ejemplo, un triunfo de Evelyn Matthei frente a Carolina Tohá en segunda vuelta.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el sociólogo y director de La Cosa Nostra, Alberto Mayol, analizó la carrera para llegar a La Moneda y afirmó que las variables estructurales que están detrás de los votos “nos dirían que el triunfo de la derecha es inevitable”.

En ese contexto el también cientista político analizó el enfoque de campaña de la candidata de Socialismo Democrático, Carolina Tohá, que ha apuntado al electorado concertacionista y dijo que “está muy mal investigado lo que se hizo ahí”.

Mayol criticó que en política se busque invertir más en comunicar que en investigar. En ese sentido, explicó que, según el análisis de la clasificación de votantes, “el grupo concertacionista es un 8% o un 10% del total”, mientras que “el grupo de gente que fue concertacionista y que odia la concertación es entre 25% y 30% del total”.

De ese último grupo mencionado, Mayol explicó que: “Son concertacionistas, piensan lo mismo que la concertación en todas las cosas menos en el valor de la transición, en eso son ‘frenteamplistas’ o exfrenteamplistas y lo segundo, es que le molestan las élites concertacionistas”.

Sumado a lo anterior, sostuvo que aquel grupo del 30% son personas refractarias, molestas con la corrupción y con el centro político que “no cumplió”.

“Ese grupo es el que está definiendo todas las elecciones en Chile. Han votado en meses de diferencia por Boric y por Kast en el Consejo Constitucional, han votado por Piñera, han votado por Bachelet. Esas personas se podrían interpretar como personas apolíticas, pero tú los analizas en variables que no son políticas y son muy consistentes en su posicionamiento idéntico a los grupos concertacionistas”, detalló.

Asimismo, Mayol dijo que “ahí están los votos que están en disputa, lo que va a definir está elección como cualquiera de las otras elecciones anteriores, es ese grupo que es entre 25% y 30%”.

El también académico de la Universidad de Santiago aseguró que cada sector político tiene una “versión desinstitucionalizada, molesta con la institucionalidad, disruptiva, enojada, ese grupo yo lo llamo el espejo roto de cada sector”.

“El espejo roto de la derecha tiene al menos una cosa clara: odia a la izquierda, entonces eso los ordena dentro de todo, les da una base. El espejo rojo de la izquierda tiene una cosa clara: odia a la ultraderecha y se potencian entre sí, por lo tanto esos espejos rotos se notan menos. Pero estos que están en el centro no saben para donde mirar”, dijo el sociólogo.

A raíz de su análisis, Mayol aseguró que “Carolina Tohá les está diciendo: ‘venga en recuerdo de esto que odian’, pero que es su casa, efectivamente es su casa, pero la odia. Entonces, me parece extraño que puedan volver”.

“Los que nosotros clasificamos como concertacionistas a través de este trabajo más empírico, Tohá no gana ahí, saca lo mismo que Evelyn Matthei. Y, ¿de dónde saca los votos? De ser la persona más importante del Gobierno”, dijo y agregó que “su diseño de campaña está totalmente equivocado”.