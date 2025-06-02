Casos de VIH en 2024 alcanzaron su nivel más bajo en casi una década

El Instituto de Salud Pública confirmó que en 2024 se registraron 4 mil 327 casos positivos de VIH. En 2023 se verificaron 4 mil 795 y en 2022 los casos llegaron a 5 mil 401. La cifra del año pasado es la más baja de 2015, cuando se contabilizaron 4 mil 307 casos positivos, y se aleja de los casos siete mil que se diagnosticaron en 2018.

Según consigna El Mercurio, Leonardo Chanqueo, jefe del Departamento del Programa de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS del Ministerio de Salud, afirmó que la disminución “representa un avance significativo en la respuesta nacional frente a esta epidemia”.

“Este descenso se debe a una combinación de factores clínicos, preventivos y de acceso a servicios de salud, entre los que destacan los avances en la prevención combinada”, señaló, junto con destacar otras medidas como la implementación de la Profilaxis Preexposición (PrEP) –una pastilla que previene el VIH- e insumos preventivos.

Chanqueo detalló que ha “habido una recuperación y aumento del testeo de VIH postpandemia, con una estrategia que incluye vinculación y seguimiento de personas”.

Por ejemplo, según las cifras del Minsal, en 2018 y 2019 la cantidad de exámenes realizados era cercana a 1,6 millones de muestras. Posteriormente, debido a la pandemia, en 2020 bajaron los casos positivos y los exámenes (hubo 4 mil 446 casos y un millón 261 mil 630 exámenes realizados).

Sin embargo, en los últimos años la cantidad de testeos aumentó llegando a 1,6 millones de muestras en 2023 y 2024, pero con los casos confirmados a la baja.

El jefe del departamento del Minsal agregó que, además, desde 2023 se incorporó el autotest, “que permite a las personas realizarse el examen de forma confidencial y segura”.