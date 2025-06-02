Cyber Day 2025: Sernac advierte sobre los principales tipos de fraudes

Con motivo del Cyber Day 2025, el Sernac llamó a los consumidores a extremar las precauciones para evitar caer en delitos informáticos y diversos tipos de fraude. Esto ya que los delincuentes se aprovechan de la confianza en grandes marcas, la urgencia para conseguir una oferta y la dificultad para detectar falsificaciones.

Por lo mismo, el Sernac advirtió sobre los siguientes tipos de delitos:

Phishing / Smishing: fraudes por correo, SMS o WhatsApp que simulan ser bancos, tiendas o incluso el propio evento Cyber Day. Buscan engañar al usuario para que entregue datos sensibles, como claves, contraseñas o datos de tarjetas.

Estos mensajes suelen ofrecer promociones atractivas e incluyen enlaces maliciosos que redirigen a páginas falsas que imitan sitios oficiales. Una vez que la persona ingresa sus datos, los delincuentes los capturan para robar fondos, realizar compras o suplantar identidad.

Sitios web clonados (“Spoofed Sites”): páginas espejos o falsas que imitan a tiendas reales usando dominios parecidos. Replican el diseño, logotipos y hasta los banners del Cyber para parecer legítimos. Cualquier pago o dato entregado va directo a los estafadores.

Ofertas fantasmas en redes sociales / Marketplaces: publicaciones falsas difundidas en redes sociales o marketplaces no regulados que anuncian productos muy baratos que no existen o nunca serán entregados.

Los estafadores desvían al comprador a WhatsApp o mensajes privados, donde solicitan pagos por transferencia sin ninguna protección. Para aumentar la credibilidad, a veces simulan envíos mediante falsos couriers, incluso entregando números de seguimiento fraudulentos.

Card-not-present o “Carding”: uso fraudulento de tarjetas en línea o teléfono, sin tenerlas físicamente. Esto es especialmente riesgoso, ya que no se verifica la identidad del titular. Los delincuentes prueban tarjetas robadas para hacer compras pequeñas, validar su funcionamiento y luego cometer fraudes mayores o vender los datos en mercados ilegales, lo que se conoce como “carding”.

Durante el Cyber estos delitos aumentan, ya que los estafadores aprovechan tiendas con baja seguridad o crean sitios falsos para realizar cargos fraudulentos.

Enlaces de seguimiento / delivery falsos: mensajes que simulan seguimiento de envíos, que aparentan provenir de empresas de logística tras una compra (real o simulada). El consumidor recibe un correo, SMS o Whatsapp con un enlace malicioso, donde le piden datos bancarios, instalan virus o solicitan pagos falsos. Apuntan a robar claves, códigos de autenticación y controlar el dispositivo.

Publicidad engañosa y “ofertas que no eran tales”: empresas que simulan descuentos inflando precios días antes del evento o que cancelan compras, alegando falta de stock. También se da esta práctica cuando envían productos que no coinciden con lo ofrecido o simplemente no se entrega, vulnerando los derechos del consumidor.

Quishing (QR Phishing): fraudes mediante códigos QR que redirige a sitios fraudulentos. Se presentan como cupones, promociones o seguimientos y los difunden a través de afiches, volantes, redes sociales o correos. Al escanearlos, se accede a páginas falsas que pueden robar datos o instalar virus maliciosos, sin que el usuario vea la URL real.

Aplicaciones falsas: aplicaciones falsas con programas maliciosos que imitan a las originales de bancos, tiendas o empresas de delivery para robar información personal. Se instalan desde links engañosos o tiendas no seguras, y piden permisos excesivos para robar datos personales, bancarios o infectar el celular con malwares que operan en segundo plano.

Además, para evitar caer en estafas, el Sernac entregó las siguientes recomendaciones:

Verifica el sitio web donde estás comprando: para este evento digital, todas las marcas estarán disponibles en Cyber.cl. Se deben evitar utilizar enlaces recibidos a través de SMS, Whatsapp, correos electrónicos o redes sociales.

Seguridad en los pagos: usa tarjetas de crédito, tarjetas virtuales o plataformas reconocidas como WebPay, PayPal o MercadoPago, que ofrecen mayor protección ante fraudes. También es esencial activar la autenticación en dos pasos (2FA), no compartir datos bancarios por canales informales y revisar con frecuencia los movimientos de cuenta. No realicestransferencias directas a cuentas personales, ya que estas no cuentan con mecanismos de devolución en caso de estafa.

Planifica el presupuesto antes del evento y evitar compras impulsivas. Es importante que cada consumidor lea los términos y condiciones.

En caso de sospechas o fraudes, se debe contactar inmediatamente al banco y bloquear la tarjeta, cambiar contraseñas de los servicios afectados y realizar las denuncias correspondientes, ya sea a la Policía de Investigaciones (PDI), al Ministerio Público o al Sernac.