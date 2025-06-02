Descarbonización acelerada: las visiones sobre un proyecto “bienvenido” pero “insuficiente”

Entre los anuncios del Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública 2025, uno de los principales en materia de medio ambiente es la presentación del proyecto de ley de descarbonización acelerada para terminar con las termoeléctricas a carbón.

Durante su discurso, el Jefe de Estado indicó que esta iniciativa tiene como objetivo cumplir con la meta de una matriz sin carbón para el año 2040, plan iniciado durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

“Mientras haya más proyectos de generación limpia, vamos a lograr descarbonizar antes y a la vez atenuar el alza de tarifas”, expresó el Presidente Boric durante su alocución.

Un anuncio que generó reacciones positivas, aunque también dudas. La investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), Cecilia Ibarra, sostuvo en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile que “un proyecto que permita ir en la dirección de disminuir combustibles fósiles que tienen efectos en la calidad del aire es bienvenido”.

“Este asunto de la descarbonización acelerada tiene que ver con que se cierren las centrales termoeléctricas que son las más contaminantes. Que la única manera que había de cerrar era de manera voluntaria. Esto genera una mayor obligación pero de todas maneras es una parte pequeña del uso de combustible fósil en nuestro país”, detalló Ibarra.

Además, la investigadora mencionó que el proyecto “está orientado principalmente a las inversiones, a que se hagan inversiones en el sector”.

En detalle, las claves de este anuncio presidencial se resumen en un nuevo marco legal, que buscará generar procedimientos ágiles en el sistema de evaluación ambiental para proyectos de generación renovable, transmisión, almacenamiento y reconversión de centrales.

Lo anterior fue valorado por el diputado independiente Félix González, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, consultado por nuestro medio. “Llevamos muchos años exigiendo el cierre de las termoeléctricas a carbón. Ya no es posible pensar que se vayan a instalar nuevas ni que sea consistente mantener funcionando las que ya existen. Estas termoeléctricas han generado un daño enorme a la salud de las personas por los metales pesados, por los venenos que emiten y que la gente se tiene que respirar por la contaminación de los suelos”, manifestó.

Además, según el Presidente Boric, permitirá atenuar el alza de las tarifas eléctricas y tiene como objetivo consolidar una transición energética inédita a nivel mundial, en relación con los compromisos de la Ley Marco de Cambio Climático que exige carbono neutralidad para 2050.

Entre estos compromisos, recalca Cecilia Ibarra que la gran deuda aún es reemplazar “usos que se le dan a ciertas fuentes de energía por energía eléctrica, por ejemplo, en vez de usar petróleo, usar electricidad”. Para ello, da como ejemplo lo que ya está ocurriendo como avances en el país en buses y autos.

Sobre la meta de una matriz sin carbón para el año 2040, la cientista política experta en temas medioambientales, Pamela Poo, aseguró que este proyecto de ley “no es suficiente”. “También tendría que venir acompañado de otro proyecto de ley que tiene que ver con la transición socio ecológica justa. Donde se le da un tratamiento al cierre, o sea, no solo tenemos que cerrar las termoeléctricas a carbón, sino que también tenemos que ocuparnos de qué ocurre con las fuentes de trabajo, con la contaminación que quedó en el lugar”, afirmó.

En ese sentido, Cecilia Ibarra postula que el proyecto sí es un aporte para la metas de descorbanización pero, en baja medida. “Porque la electricidad, se compromete que va a aumentar en su participación dentro de estas fuentes que usamos para satisfacer las necesidades energéticas, pero, ¿cuánto puede aumentar? De todas maneras, el gran problema son otros usos que le estamos dando a los combustibles”, comentó. No obstante, reiteró que “la electricidad que usemos sea generada con energías limpias ayuda”.

Discusión legislativa

El diputado Félix González fue autor del proyecto que buscaba cerrar las termoeléctricas de carbón para este año, para 2025, pero que se estancó en el Senado. “Sería interesante aprovechar que ese proyecto ya tiene un trámite legislativo y modificar la fecha. No hubo ningún interés en el Senado por tramitarla, pero con la urgencia el gobierno y el apoyo de parlamentarios podemos pensar en cerrar las termoeléctricas de carbón y acordar una fecha en que estas se cierren”, señaló González.

El parlamentario indicó que aprobar una ley como esta va “a contribuir de manera efectiva a no seguir empeorando la crisis climática y por supuesto a salvaguardar la vida de las personas que viven en los alrededores y que han sufrido las consecuencias en su salud”.

En cuanto al fondo del proyecto, Pamela Poo, matizó respecto de tres pilares que considera importantes a considerar. “Primero, habría que colocar por ley la fecha de cierre de todas las termoeléctricas que queden y no con un cierre voluntario”, subrayó.

“Por otro lado, si va a tener un pilar de construcción de líneas de transmisión y otros proyectos, estos tienen que ser con la evaluación más alta, el más alto estándar de evaluación ambiental, y además hacer la evaluación ambiental estratégica que eso está en la Ley de Transmisión Eléctrica y que hasta ahora no se ha utilizado”, enfatizó la integrante de la Red de Politólogas.

En tercer lugar, la experta apuntó a “evaluar un cierto ordenamiento territorial para dar la certeza jurídica tanto a la ciudadanía que habita un lugar como también a los proponentes de los proyectos”.

Reacción del mundo energético

Entre otras reacciones, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, Acera, celebró el anuncio del Presidente Gabriel Boric, afirmando que esta ley facilitará inversiones en menos tiempo y reducirá la dependencia de combustibles fósiles, la que actualmente se encuentra en un 63% de la economía chilena.

“Es crucial resolver trabas regulatorias, como los vertidos de energías renovables y la falta de estándares para almacenamiento”, sostuvieron.

Por otro lado, Generadoras de Chile, gremio que incluye empresas con centrales de carbón, señalaron que el proyecto es valorable pero que “no podemos comprometer retiros sin garantías de seguridad en el sistema eléctrico”.