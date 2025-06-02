El doble juego de la guerra: Ucrania celebra victoria militar y Rusia frena avances en Estambul

El domingo Ucrania ejecutó una de las operaciones más audaces y sofisticadas desde el inicio de la invasión rusa. Se trata de la llamada operación “Spiderweb”, una ofensiva que ya está siendo descrita como un hito que marca un antes y un después en la guerra moderna. El ataque se dio un día antes de la segunda ronda de negociaciones y que terminó hace un par de horas sin grandes novedades.

La operación “Spiderweb” o telaraña, como fue bautizada, consistió en un ataque coordinado con drones contra múltiples bases aéreas en el interior de Rusia, incluso a miles de kilómetros de la frontera ucraniana. Según autoridades de Kiev, se habrían desplegado al menos 117 drones, alcanzando hasta cinco regiones rusas distintas: Múrmansk, Irkutsk, Ivánovo, Riazán y Amur. El objetivo: la aviación estratégica rusa, incluyendo bombarderos de largo alcance como los Tu-95, Tu-22 y el supersónico Tu-160, modelos que ya no se fabrican y cuya pérdida representa un golpe crítico para Moscú.

De confirmarse los daños reportados, estaríamos hablando de más de 40 aviones destruidos, lo que equivaldría a más de un tercio de la flota estratégica rusa de bombarderos, lo que representa cerca de $7 mil millones de dólares en perdidas. Una cifra sin precedentes, que ha sido descrita por algunos analistas como “el Pearl Harbor de la aviación rusa”, ejecutado con drones de bajo costo, estimados en apenas 430 dólares.

Pero más allá de los números, lo que destaca de esta operación es el cómo se llevó a cabo. La ofensiva fue el resultado de más de 18 meses de planificación meticulosa, en la que confluyeron la inteligencia militar ucraniana, innovaciones tecnológicas y tácticas de infiltración clandestina sin precedentes. Parte clave del éxito fue el contrabando encubierto de drones dentro del territorio ruso, ensamblados en un almacén alquilado en Chelyabinsk, al sur de Rusia, cerca de la frontera con Kazajistán.

Una vez cerca de las bases aéreas, los drones fueron ocultos dentro de contenedores con techos retráctiles. Al momento del ataque, estos techos se abrieron de forma remota y los drones fueron lanzados desde muy corta distancia, eludiendo así los sistemas tradicionales de defensa aérea rusos, que no están diseñados para detectar amenazas desde el propio territorio nacional.

Esta táctica permitió ataques diurnos, sorpresivos y de alta precisión. Posteriormente, los lanzadores fueron destruidos mediante sistemas de autodestrucción, para evitar el rastreo de la tecnología empleada y proteger las rutas logísticas de infiltración.

Una de las novedades más relevantes de la operación telaraña fue el uso explícito de inteligencia artificial en el guiado terminal de los drones. Según informes del propio Servicio de Seguridad Ucraniano, miles de imágenes de aviones bombarderos rusos fueron introducidas en sistemas de IA entrenados para reconocer visualmente estos objetivos y ejecutar ataques autónomos. En otras palabras: los drones, una vez lanzados, no necesitaron del control humano en tiempo real para impactar. Esta capacidad permite sortear bloqueos de comunicaciones y sistemas de guerra electrónica, que usualmente interfieren en los enlaces entre operadores y drones.

La transición de drones controlados a distancia hacia sistemas parcialmente autónomos representa un cambio de paradigma en la guerra tecnológica. Hablamos de algoritmos capaces de tomar decisiones letales, identificar blancos críticos como tanques de combustible o motores, así como actuar en enjambre, lo que multiplica la capacidad de ataque y reduce la carga operativa sobre los humanos. Además, también abre una peligrosa arista, si este tipo de tecnologías tan baratas y accesibles se extienden, es difícil determinar qué impacto podría tener en otros conflictos.

El impacto de la operación es multidimensional: militar, tecnológico, psicológico y político. En lo militar, porque si se confirma la destrucción de 40 bombarderos estratégicos, es una derrota aérea sin precedentes para Moscú desde el inicio del conflicto. En lo tecnológico, porque marca un antes y un después en el uso efectivo de IA aplicada a la guerra. En lo psicológico, porque demuestra que el corazón de Rusia ya no es un espacio seguro. Y en lo político, porque Kiev envía un mensaje a sus aliados, especialmente al presidente estadounidense Donald Trump, quien en diversas ocasiones ha asumido que Ucrania está derrotada y debe aceptar las condiciones de Rusia.

El propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró la operación, calificándola de “brillante”. Analistas ucranianos han dicho que se trata del logro más elaborado hasta la fecha por parte del SBU, el servicio de inteligencia ucraniano.

Desde Moscú, las autoridades confirmaron daños en algunas instalaciones, pero aún no hay verificación del alcance real de las pérdidas. Sin embargo, expertos militares rusos y analistas de defensa reconocieron que reparar o reemplazar los aviones afectados, en especial los Tu-160 supersónicos, será prácticamente imposible en el corto y mediano plazo, dada la situación actual del complejo militar-industrial ruso.

Esta operación también lanza un mensaje claro al exterior: la guerra moderna ya no es dominio exclusivo de los grandes ejércitos y los arsenales convencionales. Hoy, la inteligencia, los drones y la IA están redefiniendo lo que significa el poder militar. Y, como ha quedado demostrado, ninguna retaguardia es totalmente segura frente a actores que combinan paciencia, creatividad táctica y tecnología de punta.

Así lo dijo Serhii Kuzan, analista de defensa ucraniano: “Ninguna operación de inteligencia en el mundo ha hecho algo así antes. Estos bombarderos eran capaces de lanzar ataques de largo alcance contra nosotros, y ahora hemos destruido 40. Es una cifra increíble.”

Como lo resumió el experto militar Oleksandr Kovalenko: “Hoy, Rusia no solo perdió aviones. Perdió unicornios de su manada. Aviones únicos, irremplazables. Y lo hizo frente al mundo entero.”

Esto fue un golpe audaz, inesperado y con consecuencias que aún estamos por dimensionar. Pero si algo ha quedado claro es que Ucrania ha logrado lo que parecía imposible: transformar una guerra de desgaste en un laboratorio de innovación estratégica y en una carrera por el desarrollo tecnologico militar.

La diplomacia avanza, pero la guerra sigue

Durante esta jornada ambas delegaciones se reunieron en Turquía para iniciar la segunda ronda de negociaciones. La delegación ucraniana, que hasta última hora no había confirmado su participación esperando el memorándum ruso con sus exigencias para la paz -que nunca fue enviado-, finalmente llegó hasta Estambul liderado por el ministro de defensa ucraniano Rustem Umérov, mientras que la delegación rusa nuevamente quedó a cargo del asesor de Putin, Vladimir Medinsky.

La segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul deja avances humanitarios pero evidencia que la paz aún está lejos. Las delegaciones acordaron el intercambio de prisioneros heridos y menores de 25 años, así como la entrega de 6 mil cuerpos caídos en combate, en lo que representa un gesto mínimo de cooperación y humanidad en medio de un conflicto que ha causado miles de víctimas.

Sin embargo, las posiciones siguen profundamente enfrentadas. Ucrania exige un alto el fuego completo y el retorno de los niños secuestrados por Rusia. Moscú, por su parte, propone una tregua parcial y sigue exigiendo que Kiev renuncie a la OTAN y entregue territorios anexados, condiciones que Ucrania rechaza categóricamente.

Al mismo tiempo que el presidente Zelenski insiste en reunirse directamente con Putin, el Kremlin sigue cerrando esa puerta, hasta que al menos haya un entendimiento entre las delegaciones negociadoras.

Se espera una nueva ronda de conversaciones a fines de junio, pero por ahora, el proceso parece más una gestión de daños que un verdadero camino hacia la paz. La diplomacia avanza, pero el campo de batalla sigue marcando el ritmo, esto porque Rusia a pesar del impacto de la operación telaraña, sigue avanzando en el frente.