"El Ritmo de la Noche": obra que revive la “fiesta gay” durante la dictadura vuelve al Teatro Mori

Tras su arrollador éxito en el Festival Internacional Teatro a Mil 2023 y en el norte del país durante el FITZA del mismo año, la obra “El Ritmo de la Noche” regresará en el Mes del Orgullo LGBTQIA+ con tres funciones, del 4 al 6 de junio a las 20:00 horas en el Teatro Mori Recoleta.

A partir de los testimonios de 13 personas que sobrevivieron a la dictadura militar chilena y fueron parte de la llamada “noche gay” entre fines de los años 70 y principios de los 90, el colectivo La Comuna da vida a un montaje que reconstruye una época marcada por la tensión entre fiesta, sexualidad y represión.

El proceso creativo surgió a partir de un ejercicio colectivo de investigación y memoria. Los integrantes de la compañía recopilaron material de archivo y audiovisual de la época, y realizaron una serie de entrevistas que eran transcritas palabra por palabra como una forma de mantener la frescura del relato oral.

Posteriormente, organizaron los contenidos en torno a temas, lugares y personajes recurrentes, y realizaron una segunda ronda de encuentros, de la cual emergen voces tan diversas como la de un transformista de la época, un carabinero homosexual y el amante de un agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

“Es importante estar en cartelera porque aportamos a visibilizar historias anónimas de personas LGBTIQ+ que vivieron y resistieron la violencia de la dictadura cívico-militar. Aunque desde los altos mandos no hubo una persecución específica hacia este colectivo, sí se registraron numerosos episodios de violencia y redadas”, comentaron Diego Agurto Beroiza y Carlos Briones Pino, directores de esta propuesta.

El resultado es una propuesta escénica de género experimental que fusiona testimonios, coreografías inspiradas en los espectáculos ochenteros, fragmentos de videos publicitarios, fonomímica y la reposición de un recordado show transformista, dando cuerpo y voz a una memoria colectiva que aún pulsa bajo la superficie.

Con un elenco conformado por Fabián Gómez, Santiago Rodríguez, Pablo Rojas, Carlos Briones, Manuel Díaz y Tomás Rivero, cada actor encarna temáticas transversales de la época, como prácticas sexuales, represión y dominación masculina, entre otras.

Las entradas ya se encuentran a la venta en Ticketmaster y en las boleterías físicas de Teatro Mori, con un precio preferencial para estudiantes.