Diario y Radio Universidad Chile

"El Ritmo de la Noche": obra que revive la “fiesta gay” durante la dictadura vuelve al Teatro Mori

La puesta en escena de carácter transdisciplinar del colectivo La Comuna, que revela la compleja naturaleza de aquellas noches, regresa con tres funciones en junio.

La puesta en escena de carácter transdisciplinar del colectivo La Comuna, que revela la compleja naturaleza de aquellas noches, regresa con tres funciones en junio.

Cultura

Tras su arrollador éxito en el Festival Internacional Teatro a Mil 2023 y en el norte del país durante el FITZA del mismo año, la obra “El Ritmo de la Noche” regresará en el Mes del Orgullo LGBTQIA+ con tres funciones, del 4 al 6 de junio a las 20:00 horas en el Teatro Mori Recoleta.

A partir de los testimonios de 13 personas que sobrevivieron a la dictadura militar chilena y fueron parte de la llamada “noche gay” entre fines de los años 70 y principios de los 90, el colectivo La Comuna da vida a un montaje que reconstruye una época marcada por la tensión entre fiesta, sexualidad y represión.

El proceso creativo surgió a partir de un ejercicio colectivo de investigación y memoria. Los integrantes de la compañía recopilaron material de archivo y audiovisual de la época, y realizaron una serie de entrevistas que eran transcritas palabra por palabra como una forma de mantener la frescura del relato oral.

El otro ritmo de la noche

Posteriormente, organizaron los contenidos en torno a temas, lugares y personajes recurrentes, y realizaron una segunda ronda de encuentros, de la cual emergen voces tan diversas como la de un transformista de la época, un carabinero homosexual y el amante de un agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

“Es importante estar en cartelera porque aportamos a visibilizar historias anónimas de personas LGBTIQ+ que vivieron y resistieron la violencia de la dictadura cívico-militar. Aunque desde los altos mandos no hubo una persecución específica hacia este colectivo, sí se registraron numerosos episodios de violencia y redadas”, comentaron Diego Agurto Beroiza y Carlos Briones Pino, directores de esta propuesta.

El resultado es una propuesta escénica de género experimental que fusiona testimonios, coreografías inspiradas en los espectáculos ochenteros, fragmentos de videos publicitarios, fonomímica y la reposición de un recordado show transformista, dando cuerpo y voz a una memoria colectiva que aún pulsa bajo la superficie.

Con un elenco conformado por Fabián Gómez, Santiago Rodríguez, Pablo Rojas, Carlos Briones, Manuel Díaz y Tomás Rivero, cada actor encarna temáticas transversales de la época, como prácticas sexuales, represión y dominación masculina, entre otras.

Las entradas ya se encuentran a la venta en Ticketmaster y en las boleterías físicas de Teatro Mori, con un precio preferencial para estudiantes.

Claves: , , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Fallece Chuck Norris, ícono del cine y las artes marciales
post-title
"Severo retroceso": Movilh critica a Kast por no adherir a declaración LGBTIQ+ en la OEA"
post-title
En medio de investigación a la USS: Gobierno pide renuncia de superintendente de Educación Superior
post-title
Exministro Marcel responde a críticas del gobierno: "Nosotros no nos dedicamos a quejarnos, nos dedicamos a trabajar"

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X