El round Matthei-Gobierno por Punta Peuco y la ofensiva de los abanderados oficialistas

Nueve meses le restan al Presidente Gabriel Boric para materializar la reconversión del penal de Punta Peuco, emplazado en la comuna de Til Til, a 44 kilómetros de Santiago. El establecimiento actualmente tiene a 139 exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad que se mantendrán, a menos de que Gendarmería evalúe lo contrario.

Con el plazo en contra, desde el Gobierno se evitó dar una fecha estimada para su transformación. Esto, porque se debe modificar el decreto supremo que creó el penal y ser enviado a Contraloría para su toma de razón, lo que tomará un tiempo indefinido. Posteriormente, Gendarmería deberá implementar los planes de segregación.

A la intención cuesta arriba del Gobierno se le sumó la advertencia realizada por la candidata presidencial de Chile Vamos y quién lidera los sondeos para llegar a La Moneda, Evelyn Matthei. “La verdad es que no cuesta nada revertirlo”, aseguró.

En respuesta, desde el Gobierno fue el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quién en Radio Infinita salió primero a reprender la respuesta de la presidenciable. “Esperaríamos que la medida que estamos tomando el día de hoy sea continuada por cualquier otro posible Presidente o Presidenta el día de mañana, por el compromiso que tienen con el valor de los Derechos Humanos y la importancia que eso tiene para nuestra democracia y para nuestro sistema institucional”, afirmó.

Más tarde y en su habitual alocución de los lunes, la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, reprendió: “Una vez más tenemos a la candidata Matthei planteando retrocesos y una vez más tenemos a la candidata Matthei poniéndose en el lugar creo, y estoy convencida, equivocado en materia de derechos humanos”.

“Como sociedad, hemos avanzado mucho en esta materia y que se plantee de manera tan como liviana, ¿verdad? Que cambie un decreto y retroceda en algo que ha sido un debate de muchos años, un debate que es sensible, que es importante, que ha sido objeto de reflexión y de construcción de visiones comunes es a lo menos irresponsable”, añadió.

El emplazamiento del Gobierno fue de consulta en medio de la preinscripción de la candidatura de Matthei. Si bien respondía el jefe de campaña de la presidenciable, Diego Paulsen, mientras contestaba, Matthei se acercó al micrófono para decir: “Yo le diría a la vocera que se quede callada alguna vez, porque la verdad es que ojalá se dedique a la ciencia, porque como vocera, pucha que lo ha hecho mal”.

Paulsen añadió más tarde que “creo que el tema carcelario hoy día es una prioridad en Chile y si éste va a ser el gran eje del Ministerio de Justicia o de este gobierno, el de tratar de cerrar o pasar a una carcel común Punta Peuco, deja mucho que desear“.

Lo anterior, generó una arremetida casi en bloque de los presidenciables del oficialismo. La candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, escribió en la red social X que “gobernar exige templanza. Algunos gritan, insultan o azuzan la violencia creyendo que así construyen poder. No. Así se destruye un país. El verdadero liderazgo no se mide en los likes”.

Gobernar exige templanza. Algunos gritan, insultan o azuzan la violencia creyendo que así construyen poder. No. Así se destruye un país. El verdadero liderazgo no se mide en los likes. pic.twitter.com/fsW6WsMD5R — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) June 2, 2025

En tanto, la abanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, afirmó que “hay agresividad e impulsividad en esa respuesta, y Chile necesita exactamente lo contrario. Por actitudes como esa hemos perdido la oportunidad de lograr acuerdos y nos hemos enemistado entre chilenos. Y, particularmente, en materia de derechos humanos, pasan las décadas y Evelyn Matthei sigue negándose a aprender la lección”.

Por su parte, el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, señaló que “volvió la Evelyn Matthei de los garabatos, los exabruptos, de los gritos, sin embargo creo que esa Evelyn Matthei no es la mejor para gobernar el país. No podemos darnos el lujo de poner a una persona así a dirigir las relaciones internacionales”.