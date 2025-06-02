"Encuentro por el valor de las palabras": U. de Chile invita a celebrar a Gabriela Mistral en Sala Master

Este miércoles 4 de junio Radio Universidad de Chile, la Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural de nuestra casa de estudios, el Ballet Folclórico Antumapu y el programa radial “Chile, su tierra y su gente“, celebrarán los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral con un homenaje multidisciplinario. Una instancia que congregará frentes como el teatro, la danza, el canto y la historia en torno a la voz femenina más importante de la poesía latinoamericana en la Sala Master.

“La U. de Chile ha preparado una agenda con muchas actividades que se han ido desplegando mes a mes, lo que nos tiene muy contentos y, además, muy orgullosos de la recepción que ha tenido por parte del público y de la comunidad universitaria”, comentó el director de Extensión de la institución, Fabián Retamal, quien también recalcó que se trata de una de las instancias organizadas en el marco de la denominada “Agenda Gabriela Mistral“.

Sobre el encuentro agendado en Miguel Claro 509, Retamal explicó que “en esta oportunidad, celebraremos su palabra a través de la representación folclórica con la participación del Ballet Antumapu; del teatro a través del TNCH, y el canto popular mediante cantores y cantoras populares que van a ser parte de esta verdadera fiesta que viviremos el miércoles”.

Sin embargo, el equipo organizador también recalca la relevancia de realizar este homenaje en el año en que se conmemoran las ocho décadas desde que la poeta oriunda de Vicuña se hizo con el galardón más importante de las letras globales, aunque también se trata de una escritora que consagró una vida excepcional. Así lo explicó el historiador Carlos Fariña.

“Además del Nobel, que fue el punto cúlmine de su carrera, está el valor tanto en el ámbito literario como educativo, de justicia social y la identidad cultural. Elementos que ella encarnó con profundidad, sensibilidad y compromiso a lo largo de toda su vida como una persona sencilla y de un origen muy humilde, lo que siempre fue su norte y lo que la guio en su andar. Preocupándose por el bienestar de todos, en especial de los más pequeños: los niños”, expresó el académico.

Sumado al elenco de Antumapu y el TNCH -que presentarán danzas inspiradas en poemas de Mistral y un breve pasaje teatral, respectivamente-, se presentarán las cantoras y cantores Caro López Araya, Emma Madariaga Valladares y Arnoldo Madariaga López. Estos dos últimos, merecedores, junto a sus familias, del premio Margot Loyola 2017 y la distinción de Tesoro Humano Vivo, y que presentarán junto a López un homenaje bautizado como “Canto a lo poeta para Gabriela“.

Cabe destacar que la actividad será gratuita y con acceso por orden de llegada. Igualmente, será transmitido a partir de las 20:00 horas por el 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.