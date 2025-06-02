Evelyn Matthei inscribe precandidatura presidencial: "Ofrecemos orden, progreso y esperanza"

Este lunes, la precandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se dirigió al Servicio Electoral (Servel) para formalizar su inscripción de cara a las elecciones de noviembre. Durante el acto, presentó su programa de gobierno, titulado “Orden, progreso y esperanza para Chile”, y estuvo acompañada por los presidentes de los partidos que integran la coalición —la UDI, RN y Evópoli—, junto a adherentes, parlamentarios y su jefe de campaña, Diego Paulsen.

Matthei destacó la importancia de este trámite ante el Servel: “Hemos inscrito recién la precandidatura y eso es muy importante, porque permite hacer transparente todos los gastos que se empiecen a hacer desde ahora”.

“En este momento en que hay tanta falta de confianza en Chile, donde han habido tantos problemas de financiamiento oscuro, queremos hacer las cosas bien desde un principio. Y señalarle a los chilenos que lo que gastemos lo van a poder conocer de manera transparente”, sostuvo.

Junto con la inscripción, la candidata dio a conocer las bases de su programa, aunque aclaró que se trata de un avance, ya que el documento definitivo se presentará una vez que se oficialicen las campañas en noviembre.

“Lo que nosotros venimos a ofrecerle a los chilenos es orden, progreso y esperanza. Nuestro programa está justamente basado en esos tres conceptos que creemos que es lo que realmente necesita Chile hoy”, afirmó.

Por su parte, Diego Paulsen recalcó el compromiso de transparencia en el uso de recursos. “Esta campaña va a contar con la transparencia absoluta de cada peso que se gaste para que los chilenos sepan desde el primer minuto lo que hacemos”, aseguró.

Además, anunció que iniciarán un recorrido por el país para recoger demandas ciudadanas: “Vamos a escuchar las regiones y les vamos a proponer las mejores propuestas”.

Frente a las críticas del comando de Gonzalo Winter (FA), que acusó irregularidades, Paulsen respondió sin mencionar nombres: “No vamos a responder a la desesperación de candidatos que casi no marcan más de un dígito (…) Con este acto, respondemos con total transparencia a la ciudadanía sobre nuestro gasto electoral”.

Cabe destacar que Matthei se inscribió como precandidata de la UDI —su partido— y no como representante oficial de Chile Vamos, ya que los pactos electorales solo podrán registrarse en agosto. Su hermano Fernando Matthei asumirá nuevamente como administrador de la campaña, rol que ya ocupó en su postulación presidencial de 2013.