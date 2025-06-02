Imacec: crecimiento económico supera las expectativas con un alza de 2,5%

El Banco Central informó que el Imacec de abril de 2025 creció 2,5% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó 0,6% respecto del mes precedente y 3,3% en doce meses. El mes registró un día hábil menos que abril de 2024. El mercado esperaba entre 2 y 2,8%.

El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de todos sus componentes, destacando el desempeño de la minería y los servicios. En tanto, el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por la minería.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 1,8%, mientras que en términos desestacionalizados aumentó 0,3% respecto del mes anterior y 2,4% en doce meses.

Por actividad

Producción de bienes

La producción de bienes aumentó 4,6% en términos anuales, resultado que se explicó por todas sus actividades. Destacó el desempeño de la minería, por una mayor extracción de cobre y, en menor medida, del resto de bienes que fue impulsado por la construcción y la pesca. En tanto, la industria creció 1,7%.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó un aumento de 1,2% respecto del mes precedente, resultado que fue explicado por el dinamismo de la minería.

Comercio

La actividad comercial presentó un aumento de 3,9% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio minorista, seguido del mayorista. El primero fue impulsado por mayores ventas en supermercados, almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta online. En tanto, en el comercio mayorista crecieron las ventas de maquinaria y equipo. Por su parte, el comercio automotor registró mayores ventas de vehículos.

Las cifras desestacionalizadas mostraron una contracción de 0,5% respecto del mes anterior, incidido por el resultado del comercio mayorista y automotor.

Servicios

Los servicios aumentaron 1,2% en términos anuales, resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud y, en menor medida, por los servicios de transporte y restaurantes y hoteles.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron un crecimiento de 0,4% respecto del mes precedente, explicado por los servicios empresariales.