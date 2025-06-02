Intensos ataques con drones entre Rusia y Ucrania marcaron la previa de la reunión en Estambul

Andri Kovalenko, jefe del Centro de Ucrania contra la Desinformación, indicó en un breve mensaje en su cuenta en Telegram que “al menos trece aviones rusos fueron destruidos e incluso más sufrieron daños”, sin entregar más detalles.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) aseguró el domingo haber lanzado una serie de ataques contra la “aviación estratégica” que Rusia emplea para sus ataques a larga distancia en territorio ucraniano y que alcanzaron aeródromos de cinco regiones del país, tras lo que el Ministerio de Defensa ruso confirmó los incidentes y el incendio de “varias aeronaves” a causa de lo que describió como un “ataque terrorista”.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó los ataques de “operación brillante” que habría provocado la pérdida de “más de 40 unidades de aviación estratégica” de las fuerzas rusas. En esa línea, puntualizó que los ataques han causado “pérdidas verdaderamente significativas, totalmente justificadas y merecidas”.

En tanto, las autoridades rusas aseguraron este lunes haber derribado 160 drones lanzados por Ucrania contra su territorio, incluidos alrededor de 60 en la región de Kursk, sin pronunciarse por ahora sobre víctimas o daños materiales.

El Ministerio de Defensa ruso indicó en un comunicado publicado a través de su cuenta en Telegram que durante las últimas horas han sido destruidos 162 aparatos no tripulados ucranianos, entre ellos 57 en Kursk y 31 en Bélgorod.

Asimismo, sostuvo que a ellos se suman otros 27 en Lípetsk, 16 en Vorónezh, once en Briansk y Riazán, respectivamente, seis en Oriol y uno en Tambov, así como otros dos en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

La respuesta rusa

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana señaló que Rusia ha disparado durante la última noche 80 drones kamikaze, tres misiles balísticos y un misil de crucero. Asimismo, detallaron que “el ataque aéreo ha sido repelido” a través de diversos medios de defensa.

“Los datos preliminares apuntan a que los sistemas de defensa aérea han neutralizado 52 drones”, manifestaron en su cuenta en Telegram. “Resguardemos el cielo. Juntos, hacia la victoria”, zanjaron, igualmente sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales por estos ataques.

Estos balances han sido publicados horas antes de la segunda ronda de contactos prevista entre Rusia y Ucrania en la ciudad turca de Estambul para intentar lograr un acuerdo de paz que ponga fin a la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El encuentro tiene lugar un día después de la muerte de doce militares ucranianos en un ataque ruso contra un centro de entrenamiento en la provincia de Sumi (noreste) y de que Kiev lanzara un ataque a gran escala contra varios aeródromos rusos que acogen elementos de la “aviación estratégica” de Moscú.