"La posición de Hamás es muy crítica", estima analista palestina

El sábado 31 de mayo Hamás anunció que había transmitido su respuesta a la última propuesta del enviado estadounidense Steve Witkoff sobre un alto el fuego con Israel en Gaza “tras una serie de consultas y por profunda responsabilidad hacia nuestro pueblo y su sufrimiento”. Una respuesta que tanto Israel como Estados Unidos han percibido como una negativa. Reham Owda, analista de política palestina originaria de Gaza, analiza para RFI la postura del movimiento islamista palestino.

– ¿Cómo hay que interpretar la respuesta de Hamás a la propuesta estadounidense?

La postura de Hamás con respecto a la propuesta de alto el fuego de Witkoff es una especie de “sí, pero”. En otras palabras, Hamás ha dicho sí al marco general de la propuesta al aceptar la liberación de diez rehenes israelíes y un alto el fuego temporal de 60 días. Sin embargo, sugiere algunas modificaciones a la propuesta para garantizar el fin de la guerra israelí en Gaza al término de esos 60 días y la liberación de los rehenes israelíes por fases y no en una semana. Hamás también sugiere crear un comité nacional para gobernar la Franja de Gaza tras el fin de los 60 días. Esto significa que desea participar en el proceso de planificación del futuro de la Franja de Gaza y en los planes para la posguerra, lo que no es aceptado por Israel.

– ¿Cuáles son las prioridades de Hamás?

Sus prioridades actuales son poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, obligar a Israel a retirar sus tropas de todo el territorio y permitir el acceso de la ayuda humanitaria y de las personas a través del paso de Rafah. Pero el movimiento también quiere que se le consulte sobre los planes para el futuro de la Franja de Gaza: es decir, la creación de un comité nacional o un gobierno de tecnócratas encargado de administrar la Franja de Gaza y llevar a cabo los planes de reconstrucción.

– ¿No se encuentra Hamás en una mala situación?

La posición de Hamás es, en efecto, muy crítica, ya que actualmente se encuentra bajo dos tipos de presión. La primera es la presión pública de los habitantes de Gaza. Estos sufren la agresiva guerra de Israel, que ha provocado matanzas masivas de civiles, especialmente mujeres y niños, y ha causado una hambruna generalizada. Luego está la presión regional. Hamás debe coordinar sus acciones con Irán. Sin embargo, aceptar la propuesta actual sin ningún compromiso por parte de Estados Unidos e Israel (de poner fin a la guerra después de 60 días, nota del editor) permitiría a Netanyahu alcanzar gran parte de su objetivo bélico relacionado con la liberación de los rehenes. Esto reforzaría su posición política entre la opinión pública israelí y le daría 60 días para concentrarse en el ataque a las instalaciones nucleares de Irán. Por lo tanto, ni Hamás ni Irán están interesados en reforzar la posición de Netanyahu y, por el contrario, trabajan para hacer caer a su actual Gobierno.

Foto: Pantallazo de vídeo de @isaacrrr7 en X.