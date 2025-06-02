La Roja confirmó la baja de dos futbolistas y Gareca llamó a dos azules

A solo tres días de que la Selección chilena se mida ante la campeona del mundo Argentina en un duelo clave de las Clasificatorias, la Roja confirmó la baja de dos jugadores que estaban entre algodones.

Por medio de un parte médico, el combinado criollo dio a conocer la liberación tanto del defensa Paulo Díaz como del volante Luciano Cabral, quienes sufrieron problemas físicos durante los últimos días.

En el mismo escrito, se informó que el cuerpo técnico que lidera Ricardo Gareca llamó de emergencia a los mediocampistas de Universidad de Chile Lucas Assadi y Matías Sepúlveda.

La convocatoria del joven baluarte llamó la atención ya que en la actual temporada apenas ha sumado 286 minutos disputados repartidos en nueve encuentros y recién este fin de semana, ante O’Higgins, marcó su primer gol.

El “Tucu“, en cambio, es titular indiscutido en el Romántico Viajero, actuando como carrilero por izquierda en un total de veinte compromisos con un saldo de dos anotaciones y cuatro asistencias.