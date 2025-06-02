Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 20 de marzo de 2026


La Roja confirmó la baja de dos futbolistas y Gareca llamó a dos azules

Por medio de un parte médico, el combinado criollo reveló que no podrá contar con dos importantes jugadores, lo que llevó al entrenador a convocar a emergencia a un par de volantes de Universidad de Chile.

Por medio de un parte médico, el combinado criollo reveló que no podrá contar con dos importantes jugadores, lo que llevó al entrenador a convocar a emergencia a un par de volantes de Universidad de Chile.

Deportes

A solo tres días de que la Selección chilena se mida ante la campeona del mundo Argentina en un duelo clave de las Clasificatorias, la Roja confirmó la baja de dos jugadores que estaban entre algodones.

Por medio de un parte médico, el combinado criollo dio a conocer la liberación tanto del defensa Paulo Díaz como del volante Luciano Cabral, quienes sufrieron problemas físicos durante los últimos días.

En el mismo escrito, se informó que el cuerpo técnico que lidera Ricardo Gareca llamó de emergencia a los mediocampistas de Universidad de Chile Lucas Assadi y Matías Sepúlveda.

La convocatoria del joven baluarte llamó la atención ya que en la actual temporada apenas ha sumado 286 minutos disputados repartidos en nueve encuentros y recién este fin de semana, ante O’Higgins, marcó su primer gol.

El “Tucu“, en cambio, es titular indiscutido en el Romántico Viajero, actuando como carrilero por izquierda en un total de veinte compromisos con un saldo de dos anotaciones y cuatro asistencias.

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