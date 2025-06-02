La U y Palestino tienen posible rival en caso de ganar playoffs de Sudamericana

Universidad de Chile y Palestino son los únicos clubes chilenos que siguen en carrera en el plano internacional, al disputar los playoffs de la Copa Sudamericana.

El cuadro azul enfrentará a Guaraní de Paraguay, mientras que el conjunto árabe se medirá con Bolívar en busca del paso a los octavos de final del certamen internacional.

Y en caso de que ambos avancen, ya conocen al posible rival en esa fase, luego de que este lunes se realizara el sorteo del cuadro completo de la competencia.

Si es que la U avanza, en ronda de 16 mejores irá contra Independiente de Avellaneda de los chilenos Luciano Cabral, Felipe Loyola y Pablo Galdames.

En tanto, si Palestino supera su playoff ante los altiplánicos, chocará contra Cienciano de Perú, que fue rival de Deportes Iquique en la fase grupal de la Sudamericana.