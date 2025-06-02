Marcel por Imacec: "Esperamos que los meses siguientes ratifiquen esta senda de crecimiento"

“Tenemos una economía que está excediendo las expectativas en materia de crecimiento”, afirmó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, al comentar el Imacec de 2,5% de abril de este año. El mercado esperaba un crecimiento de entre 2 y 2,8%.

En una de las actividades en La Moneda, Marcel explicó que “en abril de este año hubo menos días hábiles, debido al cambio de mes de la Semana Santa comparado con el año anterior. Eso se puede corregir cuando uno mira la variación del Imacec desestacionalizado en 12 meses, ahí tenemos una variación de 2,4%, bien parecido al 2,5% del Imacec total”.

“Esperamos ver cómo se desenvuelve lo que resta de este trimestre porque va a ser muy clave para determinar el ritmo de crecimiento para el año en su conjunto“, advirtió.

No obstante, el jefe de la billetera fiscal enfatizó que: “Por el momento, creo que seguimos constatando que la economía chilena se expande a cifras del orden del 2,5%, por encima de las expectativas, de las estimaciones de crecimiento tendencial y del promedio histórico de los años previos a la pandemia. Seguimos adelante”, enfatizó.

Finalmente, expresó que “esperamos que los meses siguientes nos vayan ratificando esta senda de crecimiento y podamos tener un buen año económico a pesar de todos los vientos en contra que vienen del mundo externo. Hasta el momento hemos resistido bastante bien”.