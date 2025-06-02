Presidente de la CUT y negociación ramal: "El gobierno tiene el compromiso de enviar antes de septiembre este proyecto"

El nuevo presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) hasta 2029, José Manuel Díaz, abordó los temas laborales en la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Díaz valoró que el Mandatario se refiriera a la negociación ramal en su discurso, práctica laboral que en ocasiones anteriores Boric ha prometido impulsar.

“Vamos a insistir en la discusión sobre la necesidad de tener mecanismos de negociación multinivel o ramal. Los sindicatos y las centrales sindicales lo han planteado desde hace años, y como Presidente de la República no concibo que haya discusiones vetadas por nuestra sociedad”, declaró el Jefe de Estado en su última Cuenta Pública.

En ese sentido, el dirigente expuso que: “Ya hay una propuesta desde el Ministerio del Trabajo sobre el esqueleto, la estructura, del proyecto de negociación multinivel, el mismo que nació de diálogos sociales, no es un proyecto que fuera inventado en algún escritorio sino que el año 2024 se desarrollaron diálogos sociales para hacer un levantamiento por sectores de lo que podría ser el proyecto (…). El gobierno tiene el compromiso de enviar antes de septiembre este proyecto“.

“En el marco de relación laboral que hay en Chile con un código del trabajo que ya está bastante obsoleto, genera mucha arbitrariedad o no da muchas herramientas a los trabajadores para defenderse, echamos de menos el fortalecimiento de la Dirección del Trabajo como organismo fiscalizador, ya que el año pasado con la implementación de la Ley Karin bajó la dotación y fueron enviados otros inspectores a atender esos casos”, lamentó.

Sobre la demanda de un salario “vital”, dijo que: “Nosotros hemos venido hace cuatro años con este gobierno haciendo una trazabilidad de lo que es una política salarial, es decir, llegar a un salario con el que una familia de cuatro integrantes pueda superar la canasta básica y en ello hemos ido avanzando. Recuerden que el Presidente en su propuesta dijo que al fin de su mandato iba a llegar a 500 mil pesos el salario mínimo y en esa política salarial a fin de año llegaremos a 539 mil. Lo que va avanzando en una construcción de una política salarial“.

Respecto a cómo proyecta la nueva dirección de la central, sostuvo que “la política nuestra es, primero, estar centrados esperando que el gobierno mande el proyecto (de negociación ramal o multinivel) antes de septiembre como manifestó el ministro (Giorgio) Boccardo, nuestro foco va a estar en debatir en el próximo Congreso los contenidos y las virtudes de un proyecto como ese”.

“Queremos invitar a los empresarios a que miren lo que significa tener una negociación ramal en Chile, eso también beneficia mucho la competitividad dentro de las empresas porque dentro de las empresas se genera dumping o competencias desleales como se llama en torno a un mismo servicio, rubro u oferta. Siempre hemos invitado a los empresarios a que miren los países de la OCDE porque todos tienen negociación ramal que regula y le da condiciones al mercado laboral”, destacó.

Como tercer objetivo, señaló: “Buscamos que la CUT vuelva a ser un actor incidente y eso significa hacer una campaña nacional de sindicalización. Además, queremos superar el millón de afiliados, recuperar las demandas históricas del movimiento sindical y la cultura del mundo sindical, la cultura del trabajo”.

En esa línea, realizó una prevención de cara al próximo ciclo electoral: “Somos conscientes de que si hay un gobierno adverso, un Parlamento adverso, nuestro proyecto de negociación ramal y también el salario vital, generar trabajo decente, se complejiza. Nosotros nos vamos a ir adecuando en nuestras demandas y políticas según quién tengamos como interlocutor electo democráticamente en el gobierno”.