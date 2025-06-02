Proyecto que busca eliminar tope de 11 años de indemnización por despidos: ¿qué dicen los expertos y las organizaciones?

Este lunes la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados continuó con el estudio del proyecto de ley ingresado por la bancada del Partido Comunista y que busca modificar el “Código del Trabajo para eliminar el límite de la indemnización por años de servicio”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada Nathalie Castillo (PC), abordó la discusión que se dio durante esta jornada en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja y detalló que el proyecto que busca eliminar el tope de 11 años de indemnización por despidos fue ingresado en marzo de este año.

En esa línea, y a propósito de un proyecto de similares características ingresado por el Frente Amplio a mediados de mayo, Castillo clarificó que la iniciativa ingresada por la bancada del Partido Comunista ya se encuentra en tramitación: “Se han realizado las diversas audiencias, por eso, esperamos que durante esta semana la ministra de Segpres, Macarena Lobos, le pueda entregar la urgencia que corresponde“.

Finalmente, la parlamentaria enfatizó que esta es “una demanda que tienen los trabajadores y trabajadoras. Nuestra bancada la hizo proyecto de ley, se está tramitando en la Comisión de Trabajo y solamente falta que el gobierno le ponga la urgencia respectiva”.

El código laboral, los planes laborales de la dictadura y la reforma de 1990

El Código del Trabajo de 1931, promulgado por el presidente Carlos Ibáñez del Campo mediante decreto con fuerza de ley el 13 de mayo de 1931, consolidó las normas laborales existentes en la época, regulando aspectos clave como el contrato de trabajo, la protección de los trabajadores, las organizaciones sindicales y la inspección del trabajo.

El código de 1931 mantuvo su vigencia —con algunas modificaciones— hasta la implementación del Plan Laboral de la dictadura civil-militar en 1979, desmantelando progresivamente su estructura normativa hasta su derogación definitiva en 1987.

Dentro de las estructuras normativas derogadas por la dictadura, se encontraba la que no ponía tope a la indemnización por despido. Es decir, año trabajado, año pagado.

En diálogo con nuestro medio, el abogado experto en materia laboral y profesor asociado del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de nuestra casa de estudios, Luis Lizama, puntualizó que la regla del límite de 11 años de indemnización fue incorporada en el año 1990 al Código del Trabajo.

“Originalmente, el plazo era menor, eran solo cinco años. En consecuencia, cuando se produce la reforma legislativa del año 1990, se aumenta el plazo de la indemnización desde los cinco años hasta los once años. Y desde ahí se ha mantenido invariable durante ya 35 años”, detalló.

Distintas posturas

En la discusión que se dio durante esta jornada en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, y que contó con la participación de representantes de la Oficina de la OIT para el Cono Sur y América Latina, del Instituto Horizontal, de la Central Unitaria de Trabajadores y del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valparaíso, el diputado Andres Giordano (FA) calificó la normativa que pone el límite a la indemnización en 11 años como “arbitraria”.

“Uno no entiende por qué son 11 años, ¿por qué fueron 5? ¿Cuál es el factor que uno podría decir ‘aloha’ esto en alguna razón, en un equilibrio macroeconómico o respecto de la empleabilidad o respecto de la informalidad que uno dijera ‘es que 11 años es justo el punto donde no se nos desequilibra todo el resto de las variables‘, que nos interesa ponderar cuando discutimos algo tan sensible para los trabajadores y trabajadoras como es la compensación”, cuestionó el parlamentario.

En esa misma línea, Giordano problematizó: “¿Por qué si una persona trabaja 15 años, la indemnización vale 11? ¿Y los de alguien que trabajó ocho valen ocho? Es una pregunta que yo creo que es legítima de hacer y, sobre todo, cuando la gente llega a mucho más”.

En conversación con nuestro medio, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Eric Campos, enfatizó que esta discusión es “producto de resabios que provienen del plan laboral de José Piñera, que luego dio pie al Código del Trabajo, el cual puso límite a una conquista de las trabajadoras y los trabajadores que habíamos tenido hasta el año 81 y es que por cada año de trabajo teníamos derecho a un salario de indemnización“.

Asimismo, Campos señaló que desde la CUT ven con “simpatía” esta iniciativa. No obstante, enfatizó en que lo que se debería hacer “es un proyecto integral de transformación del Código del Trabajo, que evidentemente tiene otros impactos, incluso constitucionales, pero nos parece que es un buen pie que el Parlamento empiece a debatir cuestiones que dan cuenta de lo profundamente desigual con los derechos de los trabajadores que es el actual código”.

Para el experto en materia laboral y autor del libro “Acoso Laboral en Chile”, Gabriel Halpern, esta iniciativa “no beneficiará a los trabajadores nuevos, que son la mayoría del país. Solamente beneficiaría a trabajadores con una antigüedad superior a 11 años o más”.

De la misma manera, manifestó que en lo inmediato este proyecto “crea un desincentivo a que las relaciones laborales se profundicen, se alarguen y también es importante que las relaciones laborales vigentes, que tienen estas personas actualmente de 12 años o más, entraron a la relación laboral con reglas del juego a nivel de indemnizaciones para los empleados. Entonces, ese cambio de reglas del juego, esa incertidumbre jurídica, podría ser objeto de alguna observación de legalidad porque le están cambiando las reglas del juego sobre la marcha a una parte de la relación laboral y eso podría decantar en que no beneficie, por ejemplo, a la gente que actualmente tiene una relación laboral larga“.

Para Halpern, mantener la relación laboral con 11 años de indemnización es “lo correcto”, puesto que “hay que dejar de dificultar o aumentar los costos de las relaciones laborales”.

Por su parte, Lizama subrayó que es importante que “haya un tope para los costos laborales asociados a la antigüedad de la empresa, porque de otra manera se generan algunos incentivos que son bien negativos, como para un empleador indudablemente tener que indemnizar a un trabajador sin límite de tiempo es un costo laboral enorme. Y, en consecuencia, es muy probable que ese empleador lo que busque sea tener trabajadores contratados por menor tiempo”.

“Creo que efectivamente sumarle más costos laborales a las empresas va a provocar probablemente una menor contratación de trabajadores“, puntualizó.

Así, Lizama indicó que la fórmula debiera ser “aumentar las prestaciones del seguro cesantía, eliminar los montos a indemnizar por años de servicio y que los trabajadores con total presencia de la causa por la cual termina ese contrato tengan la alternativa de ir a cobrar prestaciones a la Administradora de Fondos de Cesantía”.

Respecto a las aseveraciones de los expertos, el secretario general de la CUT sostuvo que “cada vez que en Chile se habla de aumentar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, aparecen los mismos especialistas de siempre diciendo que esto va a tener impacto en el mundo del trabajo”.

“Lo mismo dijeron con salario mínimo, lo mismo dijeron con 40 horas, y lo que yo les diría a esos expertos es que analicen dos cosas en Chile: los bajos salarios. Tenemos una apropiación de nuestro trabajo en materia de valor que generan los trabajadores, y también la alta concentración económica. Por lo tanto, si hay una cuestión que afecta el desarrollo económico es precisamente los salarios bajos y la alta concentración económica que existen en el país“, aseveró.