Radio Universidad de Chile transmitirá ciclo de radioteatro social musicalizado por Quilapayún

La obra “Desdicha Obrera” iniciará el ciclo semanal de radioteatros sociales que transmitirá Radio Universidad de Chile (102.5 FM), desde el martes 3 de junio, a las 11.30 horas.

Este será el gran estreno del montaje escrito por el líder político, social y sindical, Luis Emilio Recabarren, en 1921, en formato de radioteatro, gracias a la adaptación y dirección de Raúl Rodríguez Ortiz, académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y director de la productora SONORA.media

Esta audioserie de tres episodios, que se transmitirá los martes 3, 10 y 17 de junio, cuenta con las interpretaciones de las y los actores Paula Zúñiga, Marcial Tagle, Taira Court, Sergio Hernández, Hugo Medina, Jaime Leiva, Rodrigo Pérez y Albert Osorio, quienes cuentan la historia de Aurora, una obrera que vuelve a trabajar a la fábrica de la que fue despedida por no acatar las condiciones del fin de la huelga. A su regreso conocerá la peor cara del patrón.

“Mano de obra (2009)”, adaptación del destacado actor y director Alfredo Castro, basada en el libro homónimo de Diamela Eltit (2002), es otro de los radioteatros que se emitirán en este ciclo que rescata el teatro social, político y obrero en Chile.

Los cinco episodios de esta pieza, que se transmitirán el 5, 22 y 29 de julio, y 5 y 12 de agosto, cerrarán la trilogía exponiendo la deshumanización de las condiciones de trabajo que viven unos trabajadores de supermercado.

Raúl Rodríguez, director de “Desdicha Obrera” y “Mano de obra”, sostiene que “estas piezas (o textos) conmueven por su vigencia, pese a la distancia de un siglo entre una y otra, porque vemos al trabajador explotado, tanto a la obrera de la fábrica de inicios del siglo XX como al trabajador del supermercado en el Chile de hoy. Ambos consumidos por horas extenuantes de trabajo y por las malas condiciones laborales que afectan su calidad de vida”.

En esa línea, Paula Zúñiga enfatiza que grabar estas obras fue una experiencia “enriquecedora, porque el radioteatro, como formato, permite darse el tiempo para la escucha en un contexto bombardeado por imágenes. Además, esta pieza no solo la memoria, sino que también a un autor como Recabarren que evidencia, a través del teatro político y social, la explotación del ser humano que, lamentablemente, es algo que se mantiene en la actualidad”, explica.

Por su parte, Marcial Tagle, quien participó de ambas producciones, destaca que trabajar obras que hablan sobre la explotación al ser humano es “relevante en el contexto chileno caracterizado por un sistema de mercado agresivo y donde siguen ocurriendo situaciones de abuso a las y los trabajadores. Con esto, como artistas es nuestro deber funcionar como espejo, para ser críticos y develar las realidades que ocurren alrededor”, sostiene.

Ambas ficciones sonoras, que se podrán escuchar en Spotify y otras plataformas de audio, cuentan con el diseño musical de la destacada banda nacional Quilapayún con composiciones de Eduardo Carrasco y los arreglos de Ismael Oddó y Fernando Carrasco.

Este último señala que su interés por participar en este proyecto sonoro se debió a que es “un trabajo de rescate patrimonial que, para nosotros, es fundamental, porque muestra parte de la historia del país y permite a las nuevas generaciones conocer estas obras que, muchas veces, quedan perdidas en el tiempo”, enfatiza.

El también decano la Facultad de Artes de la Universidad de Chile agrega que, como Quilapayún, “siempre hemos estado ligados a la interdisciplinariedad y, sobre todo, al mundo del teatro. Esto se inició con los primeros trabajos que realizamos con Víctor Jara, quien además fue nuestro director, y también con Luis Advis (reconocido compositor de la Cantata Santa María de Iquique), y así hemos seguido hasta la actualidad. Por eso, cuando recibimos la invitación de Raúl Rodríguez para componer la música para distintas obras con formato radioteatro, fue una alegría y un desafío creativo que nos significó salir un poco de lo que estamos tan acostumbrados: el mundo de los conciertos en vivo y las grabaciones”, dice.

Irredentos

Por su parte, “Irredentos (1918)” es una obra de Antonio Acevedo Hernández, el precursor del teatro social chileno, que adaptó y dirigió Mauricio Barría, académico de la Universidad de Chile y director de programación de SONORA.media.

Esta pieza protagonizada por Jorge Arecheta, Omar Morán, Carla Achiardi, Naldy Hernández y Rodolfo Pulgar, consta de tres episodios que se transmitirán el 24 de junio y el 1 y 8 de julio. Ahí se relata la historia de unos trabajadores de una industria en Valparaíso, que se van a huelga, pero que terminan por bajarla por prácticas antisindicales.

Sobre la relevancia de “Irredentos”, Mauricio Barría, sostiene que es una obra “pionera del llamado teatro social. Se estrenó en 1919 y se representó durante muchos años todos los 1 de mayo, en el Día del Trabajador. Es una de las obras inaugurales de este gran dramaturgo chileno y trabaja en lo que él, posteriormente va a denominar teatro político, por lo tanto, es imperdible”, finaliza.