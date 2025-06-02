Senadora Campillai acusa falta de compromiso real en agenda de DD.HH.

Aunque el Presidente Gabriel Boric destinó una parte importante de su Cuenta Pública a abordar temas de derechos humanos, la senadora independiente Fabiola Campillai manifestó su decepción por lo que consideró una falta de compromisos concretos hacia las víctimas del estallido social.

“Es profundamente pobre. Es triste y doloroso ver cómo quienes levantaron las banderas de la justicia hoy no sean capaces de defender sus propios compromisos”, expresó la parlamentaria tras el discurso, que se extendió por 151 minutos y donde el mandatario se refirió a los hechos ocurridos durante el estallido social de 2019.

En su intervención, Boric señaló que “hubo episodios de violencia inaceptable que no pueden ser justificados, como la quema del Metro, la destrucción de patrimonio público (…) y como respuesta por parte del Estado se cometieron graves e inexcusables violaciones a los derechos humanos, incluso con resultado de muerte y lesiones gravísimas, muchas de las cuales aún están esperando justicia”.

El Mandatario destacó que el Gobierno ha impulsado un catastro oficial de víctimas y una red interinstitucional de apoyo. “Lo hemos hecho de forma participativa y dialogante con organizaciones y víctimas, y para responder a las necesidades más urgentes fortalecimos el programa Pacto, que hoy además de atender a víctimas de trauma ocular ha ampliado su cobertura (…) incluyendo a personas con lesiones graves y lesiones por perdigones”, explicó.

Sin embargo, para Campillai ese esfuerzo no es suficiente. Cuestionó que “además de no decir una sola palabra sobre el proyecto de Ley de Reparación Integral, el presidente Boric presenta como un gran logro el catastro de víctimas, el cual no ha sido capaz de concretar en cuatro años”.

Recordó también que el propio Ejecutivo recibió propuestas desde las organizaciones de víctimas. “Se le entregó el informe de la Mesa de Reparación que él mismo convocó. Como víctimas, además, le presentamos el proyecto de ley de reparación integral. Aun así, no cumplió nada”, reprochó.

Finalmente, la senadora cerró su crítica con un llamado directo: “La verdad, la justicia y la reparación no pueden seguir esperando”.