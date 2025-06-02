Valentina Toro conquista Marruecos y sigue haciendo historia en el karate mundial

Valentina Toro volvió a brillar en el circuito internacional. La karateca chilena se consagró campeona en la fecha del Karate1 Premier League, disputada en Rabat, Marruecos, reafirmando su condición de referente del karate nacional y dando un nuevo paso en su sueño de convertirse en la número uno del mundo en su categoría.

En la cita africana, Toro fue parte de una delegación nacional de seis deportistas (tres hombres y tres mujeres), siendo ella la única en alcanzar el podio. Su camino al título comenzó en la fase de grupos, donde se impuso con autoridad ante la italiana Veronica Brunori y la letona Marija Muizniece.

En cuartos de final, la chilena venció por 6-2 a la japonesa Akari Harada. Luego, en semifinales, superó a la turca Tuba Yakan por 5-2. En el combate decisivo, Toro derrotó por 3-1 a la taiwanesa Tsui-Ping Ku, sumando su tercer oro en el Premier League tras los títulos obtenidos en Casablanca y El Cairo en 2024.

Con esta nueva medalla, Valentina Toro acumula un total de seis preseas en el circuito más prestigioso del karate mundial: tres de oro, dos de plata y una de bronce.

Otros resultados chilenos

Además de Toro, cinco competidores representaron a Chile en la cita marroquí. Aunque ninguno logró avanzar a instancias finales, algunos destacaron en sus respectivas pools:

Tomás Freire (-67 kg) fue segundo en su grupo, con dos victorias y una derrota, pero no accedió a cuartos debido al formato de clasificación.

Rodrigo Rojas (+84 kg) también terminó segundo en su pool, con dos triunfos y una caída.

Anastasiia Veloso, Javiera González y Enrique Villalón no superaron la fase de grupos tras caer en sus respectivos combates.

Con esta actuación, Valentina Toro no solo suma un nuevo título, sino que continúa consolidándose como uno de los grandes nombres del karate chileno y sudamericano. Su próximo objetivo: alcanzar el primer lugar del ranking mundial.