Boric descarta sanciones de Trump por medidas de Chile contra Israel

El Presidente Gabriel Boric descartó posibles sanciones del gobierno de Donald Trump por las medidas contra Israel, anunciadas en la Cuenta Pública, en protesta por las muertes de civiles en la Franja de Gaza.

“Tenemos acuerdos con EE.UU. y una relación buena. No estamos arriesgando un boicot. Tenemos una relación diplomática permanente. Estamos negociando con el USTA (agencia de comercio), el ministro de Hacienda fue al Chile Day. Yo me remito como Jefe de Estado a las cosas que están sucediendo”, dijo en entrevista con T13 radio.

Así, el Mandatario señaló que “no hay que perder el fondo”. “Acá se han asesinado a más de 57 mil personas, la mayoría mujeres y niños. Israel decidió la semana pasada continuar con la política de asentamientos ilegales. Ese es el problema”, añadió.

En ese sentido, enfatizó que “no voy a entrar en una discusión comercial, esto es de principios”. “Hoy día contingentemente es el caso de Israel, pero yo en materia de derechos humanos he mantenido una postura que ha sido criticada por izquierdas y por derechas, según el caso de Venezuela y Nicaragua, ahora Salvador, Rusia o Israel o aquí mismo en Chile”,agregó.