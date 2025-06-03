Caso ProCultura: Corte Suprema ratifica ilegalidad de escuchas telefónicas a Josefina Huneeus

Este martes, la Segunda Sala de la Corte Suprema emitió su fallo sobre el recurso de amparo presentado por la defensa de Josefina Huneeus, quien impugnó la interceptación de sus comunicaciones llevada a cabo por la PDI en el marco de la investigación del caso ProCultura.

La decisión, adoptada con tres votos a favor y dos en contra, confirmó que las escuchas telefónicas realizadas a Huneeus —que incluyeron una conversación con el Presidente Gabriel Boric— carecieron de legalidad.

Con esta sentencia, el máximo tribunal del país rechazó los argumentos del Ministerio Público, que había objetado el fallo previo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Dicho fallo había ordenado excluir del proceso toda la evidencia obtenida mediante estas interceptaciones, al considerarla ilegítima.

La resolución subraya que, para autorizar una intervención de este tipo, “el legislador exige un alto estándar de exigencias que deben cumplirse tanto por la Fiscalía -para solicitarlas- como de motivación por el juez al dictar la resolución que las dispone”. Los ministros que avalaron la decisión coincidieron en que no se cumplieron estos requisitos, vulnerando así las garantías fundamentales de la psiquiatra.