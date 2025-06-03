Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 21 de marzo de 2026


Continúa búsqueda de joven desaparecido en Ñuñoa: su rastro se perdió hace 11 días

La Brigada de Ubicación de Personas de la PDI mantiene activos los operativos para hallar a Francisco Javier Albornoz Gallegos (21), cuyo último registro data del 23 de mayo. Familiares y organizaciones civiles exigen mayor celeridad en el caso.

La Brigada de Ubicación de Personas de la PDI mantiene activos los operativos para hallar a Francisco Javier Albornoz Gallegos (21), cuyo último registro data del 23 de mayo. Familiares y organizaciones civiles exigen mayor celeridad en el caso.

Nacional

A Francisco Javier Albornoz Gallegos (21), se le perdió el rastro el pasado viernes 23 de mayo en la comuna de Ñuñoa, específicamente en las cercanías de Plaza Egaña, en la Región Metropolitana. Según indicó el Movilh, que ha denunciado la desaparición del joven junto a otras organizaciones LGBTQ+ y la familia del joven, él vestía un polerón rojo, pantalón verde, además la última señal de su celular se registró a las 23:00 horas del mismo 23 de mayo en la calle Irarrázaval.

La Fiscalía de Ñuñoa-Providencia tiene la investigación en sus manos desde el miércoles 28 de mayo. A su vez, la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana (BRIUP) de la Policía de Investigaciones (PDI) habría recibido la orden de indagar el jueves pasado. Cabe destacar que la desaparición fue denunciada como presunta desgracia el 25 de mayo ante la 32° Comisaría de Santiago.

Ficha persona extraviada de la PDI.

Ficha persona extraviada de la PDI.

De acuerdo a Emol, la inspectora Tabita Uribe de la BRIUP metropolitana, sostuvo que “desde entonces, se han realizado una serie de diligencias, las que comprenden la pericia de las cámaras de seguridad, en donde fue ubicada la persona por última vez”.

Por su parte, Elizabeth Albornoz, hermana de Francisco, hizo un llamado a través del Movilh a las autoridades: “Pedimos a la Fiscalía, a Carabineros, a la PDI, que por favor nos ayuden a agilizar este proceso. Nosotros hemos buscado por todos lados: en hospitales, en el Servicio Médico Legal, en Gendarmería, y Francisco no está en ninguno de esos lugares”, dijo.

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