Del dicho al hecho: oficialismo busca traducir anuncios de la Cuenta Pública en acciones concretas

Hasta el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en la Región de Valparaíso, llegará esta tarde el Presidente Gabriel Boric para liderar un comité político extendido a partir de las 20 horas junto a sus ministros y ministras de Estado, entre ellos, Álvaro Elizalde (Interior), Macarena Lobos (Segpres) y Aisén Etcheverry (vocera subrogante de Gobierno).

Al encuentro también llegaran presidentes de partidos políticos y jefes de las bancadas parlamentarias oficialistas. Todo, para analizar, los anuncios informados por el Mandatario en su Cuenta Pública del pasado domingo, junto con coordinar los pasos a seguir en materia legislativa de cara a los nueve meses que restan para su mandato.

La portavoz de Palacio dijo que será una instancia de planificación y de compartir expectativas: “El objetivo de la reunión es poder también coordinar bien las prioridades, planificar lo que resta del año legislativo, compartir cuáles son las expectativas y prioridades de manera de poder seguir avanzando en una agenda legislativa que sigue siendo fundamental”.

“Tenemos proyectos vinculados a materia de seguridad, en materia de permisos, sala cuna, el mismo proyecto de aborto que se está discutiendo y es necesario una coordinación con los parlamentarios y partidos del oficialismo“, añadió.

Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical, dijo esperar que se comiencen a desplegar ciertas acciones para garantizar un cierre, un traspaso, ordenado del gobierno. “Más bien hoy día el análisis está en, primero, cerrar bien esta presente administración, de manera ordenada, para que el próximo gobierno -sea cual sea- pueda tener todos los antecedentes necesarios para el desarrollo del correcto traspaso del poder que debe de materializarse en todo sistema republicano”, señaló.

“También es importante ir viendo ya cuáles son los elementos de mayores logros, pero también de las deudas pendientes que quedaron porque hay que seguir luchando por aquellas. No pueden quedarse cosas que no se realizaron o que quedaron a mitad de hacer en el olvido”, añadió.

Por su parte, el jefe de la bancada independientes – PPD, Héctor Ulloa, indicó tener expectativas en torno a conocer en detalle la implementación de los anuncios de la pasada cuenta presidencial. “Principalmente conocer de qué manera Punta Peuco se va a convertir en una cárcel común, cuáles serán los plazos de tramitación aproximados del proyecto de aborto, de los proyectos que se van a impulsar en materia laboral, como por ejemplo, sala cuna universal y la consolidación de los subsidios al empleo joven y al subsidio de la mujer”, sostuvo.

“Sin embargo, también espero que exista la instancia para poder solicitar mayores medidas en torno a temas como seguridad ciudadana, listas de espera y fundamentalmente iniciativas que disminuyan la permisología que son necesarias para impulsar la economía del país. Además, como representante de la Región de Los Lagos, de Chiloé, Puerto Montt y Palena, pedirle que no se siga postergando la licitación para la construcción de una obra tan necesaria como es la doble vía entre Chacabuco y Chonchi en la provincia de Chiloé”, afirmó.

Mientras, el jefe de la bancada socialista, Juan Santana, señaló que “la expectativa es conocer los pasos a seguir respecto de los temas que se anunciaron en la Cuenta Pública, finalmente el tiempo que queda es poco, además en año electoral, por lo que será importante conocer los tiempos que pretende imprimirle el gobierno a las iniciativas de aborto, descarbonización acelerada, y otras que ya han iniciado su tramitación como el nuevo sistema de financiamiento a la Educación Superior y el fin al CAE”.

El encuentro en Cerro Castillo será un espacio de reflexión dentro de la alianza de gobierno de cara a los próximos desafíos y que se da en medio del despliegue de campañas de los candidatos oficialistas en miras a las primarias presidenciales del 29 de junio.