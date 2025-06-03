El polémico y sopresivo nuevo presidente de Polonia: Karol Nawrocki

Polonia acaba de celebrar nuevas elecciones presidenciales que, si bien no cambia el color político del Ejecutivo, sí redefine el tono y la forma del liderazgo en el país. Karol Nawrocki, un historiador conservador sin experiencia política previa, fue electo presidente de Polonia, sucediendo a Andrzej Duda, también de derecha, pero con un perfil menos disruptivo que el de su sucesor.

En una reñida elección, Nawrocki se sobrepuso al candidato liberal y alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski, con el 50,89% de los votos, después de que la mayoría de los sondeos daban por ganador al candidato liberal, aunque con un estrecho margen.

Nawrocki, carece de experiencia en política pero no es un recién llegado a la esfera pública. Su trayectoria como director del Instituto de la Memoria Nacional y del Museo de la Segunda Guerra Mundial en Gdansk lo convirtió en una figura reconocible dentro de los círculos nacionalistas e identitarios. Desde allí impulsó una narrativa histórica orientada a reforzar la identidad polaca, subrayando el victimismo nacional y demonizando a las ideas del nazismo y comunismo.

Pero es su estilo, provocador, populista y mediático, lo que marca un antes y un después respecto a sus antecesores.

Durante su campaña, Nawrocki no dudó en capitalizar momentos polémicos de su pasado, como su paso como “hooligan”, contexto en el que fue ligado a organizaciones criminales cercanos a estos grupos, y también su paso como boxeador amateur, reconociendo que estuvo envuelto en peleas callejeras, pero que estas eran de honradas, según dijo.

Tampoco tuvo problemas en adoptar posturas abiertamente en contra sobre temas sensibles como el aborto, las minorías sexuales o la inmigración. Defendiendo la figura de la familia tradicional, los valores cristianos y con un lema de campaña dirigido a los migrantes y Bruselas “Primero Polonia” . A pesar, o justamente por esa actitud confrontacional, logró conectar con una porción significativa del electorado, cansado de las formas tradicionales de la política.

Política interna: continuidad ideológica, pero ruptura de estilo

En términos institucionales, la figura del presidente en Polonia tiene un peso relevante: puede vetar leyes, influir en la política exterior y nombrar jueces clave. Sin embargo, el mayor peso del gobierno recae en la figura del primer ministro. Y aunque el nuevo presidente proviene del mismo campo político que su antecesor, Duda –alineado al partido Ley y Justicia (PiS)-, su victoria representa una radicalización del discurso, no necesariamente de las instituciones, pero sí del clima político.

Lo último, lo coloca en directa tensión con el actual primer ministro, Donald Tusk, líder liberal y europeísta, que gobierna desde fines de 2023 tras romper con años de hegemonía del PiS.

Tusk busca recomponer la relación con la Unión Europea, revertir el retroceso en derechos civiles y restaurar el Estado de derecho, con el fin de terminar con los resabios autoritarios.

La llegada de Nawrocki pone un freno a esa agenda. Ya anunció que vetará cualquier intento de ampliar derechos sexuales o reproductivos, e incluso se mostró contrario a la reversión de las reformas judiciales que comprometieron la independencia del poder judicial bajo los gobiernos anteriores del PiS. Es decir, sin cambiar de signo político, Polonia pasa a tener una presidencia más ideológicamente rígida y frontalmente opuesta al proyecto liberal de Tusk.

No sorprende entonces que, tras la victoria de Nawrocki, el primer ministro Donald Tusk anunciara que solicitará un voto de confianza en el Parlamento. Lejos de interpretarlo como una derrota política directa, Tusk busca reafirmar el respaldo a su gobierno de coalición de centro liberal y enviar una señal clara, tanto dentro como fuera del país: su administración no dará “ni un paso atrás”. En un discurso televisado, reconoció que la cohabitación con el nuevo presidente podría ser difícil, tal como lo fue con su predecesor, Andrzej Duda, pero aseguró que su gabinete ya tiene experiencia lidiando con un jefe de Estado contrario a su agenda.

Política exterior: ambigüedad con Ucrania y distancia con Bruselas

En el plano internacional, el panorama tampoco es sencillo. Nawrocki declaró su apoyo al envío de armamento a Ucrania, pero se opone a que ese país ingrese a la OTAN o la Unión Europea, argumentando que ello pondría en riesgo la estabilidad de la región. Esta ambigüedad lo distingue tanto del gobierno de Tusk como del bloque centroeuropeo más abiertamente proKiev.

También endureció el tono respecto a los refugiados ucranianos, que son más de un millón en territorio polaco, apelando a un discurso que mezcla preocupación económica con identidad nacional. Sus referencias a una “Polonia saturada” resuenan con los votantes que ven con recelo la prolongación del conflicto en Ucrania y su impacto interno.

Respecto a Bruselas, Nawrocki hizo públicas sus críticas hacia lo que considera una injerencia de la UE en la soberanía polaca. A diferencia de Tusk, que busca liberar fondos bloqueados y normalizar la relación con la Comisión Europea, Nawrocki representa una visión euroescéptica que refuerza las tensiones entre Varsovia y las instituciones comunitarias. Lo anterior, podría traducirse en un doble discurso diplomático: uno conciliador desde el primer ministro, y otro desafiante desde la presidencia.

El eje transatlántico y la sintonía con Trump

Una de las características más distintivas de Nawrocki es su afinidad ideológica y estratégica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No solo lo ha elogiado públicamente, sino que durante la campaña realizó gestos directos de acercamiento, como su visita a Washington y su participación en la CPAC Polonia, el evento que congrega a la derecha radical transatlántica.

Trump no tardó en felicitarlo efusivamente tras la elección, calificándolo de “patriota valiente”. Figuras como Marco Rubio y Kristi Noem hicieron lo propio, proyectando a Nawrocki como una pieza clave dentro de un nuevo eje conservador internacional.

Este vínculo adquiere ahora una dimensión aún más estratégica con el líder republicano nuevamente en la Casa Blanca. Polonia, bajo la presidencia de Karol Nawrocki, se perfila como uno de los principales aliados europeos de la administración trumpista, no solo por afinidad ideológica, sino también por una visión común en temas como seguridad, soberanía nacional y control migratorio.

Este eje Varsovia-Washington podría reforzar la posición de Polonia dentro de la OTAN en términos militares, pero también tensionar aún más su relación con Bruselas, al alinear al país con una narrativa que desafía abiertamente el orden liberal que promueve la Unión Europea.