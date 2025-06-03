Estatua de Baquedano volverá a Plaza Italia y convivirá con Gabriela Mistral

El gobierno del Presidente Gabriel Boric, a través de la vocera (s) Aisén Etcheverry, confirmó que la escultura del general Manuel Baquedano volverá a su lugar habitual, donde estará junto a la de la poeta Gabriela Mistral.

“Efectivamente, vamos a tener monumentos en Plaza Italia, donde va a estar el general Baquedano y también la escultura de Gabriela Mistral, como lo dijo ayer el Presidente”, aseguró Etcheverry en diálogo con Radio Cooperativa.

Al ser consultada sobre si ambos monumentos compartirán espacio, la autoridad de Gobierno respondió: “Así es”.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, recalcó categóricamente que “Baquedano no se va” y afirmó que eso fue algo que reiteraron habitualmente, ya que el plinto vacío del monumento “significaba el triunfo de la violencia por encima de la democracia”.

Junto con instar al respeto del patrimonio, Bellolio se refirió al anuncio del Mandatario sobre la inclusión del monumento de la Premio Nobel en la conjunción de los parques Balmaceda y Bustamante.

“Al mismo tiempo se ha ratificado, el que van a convivir ambos monumentos. El de Baquedano, del lugar donde nunca debió irse, como el de Gabriela Mistral, que recibimos con los brazos abiertos”, expresó la autoridad comunal.

Asimismo, el alcalde Bellolio aseguró que: “En Providencia valoramos nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Por eso, este es un espacio que es absolutamente de todas las personas y donde no cabe la violencia, y donde sí cabe la tolerancia, el respeto y la colaboración. En Providencia defenderemos siempre nuestro patrimonio, nuestra historia y también nuestro futuro”.