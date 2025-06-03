Financiamiento de la educación, rol del Estado y descentralización: les ejes de un nuevo debate oficialista

Con miras a las primarias del próximo 29 de junio, los candidatos oficialistas, Carolina Tohá (Socialismo Democrático), Gonzalo Winter (Frente Amplio), Jaime Mulet (FRVS) y Jeannette Jara (PC y Acción Humanista), se enfrentaron en un nuevo debate realizado por la Universidad de Santiago.

Los ejes del debate estuvieron orientados a materias de educación y democracia. Respecto del primer tema de discusión, los candidatos se refirieron a los problemas que existen en cuanto al profesorado y su legitimidad.

“Hay que mirar lo que está pasando dentro del aula”, comenzó planteando la candidata Carolina Tohá. La exministra del Interior indicó que “la forma de operar de nuestro sistema se ha basado en la acumulación de demandas muy grandes a la escuela”.

Por otro lado, expuso que el Estado ha estado “muy lejos de la escuela, y por lo tanto controlándola desde muy lejos”. Acerca de la violencia en las instituciones educativas, expresó que ésta “es fruto de un problema de convivencia dentro de los establecimientos” y que se le debe atribuir más autoridad a los profesores.

Jaime Mulet se distanció de la idea de “investir con autoridad al profesor”. A su juicio, esa medica no basta, dado que los problemas en las aulas “es una crisis de la sociedad”.

Jeannette Jara, en tanto, se cuadró con la necesidad de mejorar las condiciones laborales del profesorado y la carga sobre los docentes. “Se hizo una reforma años atrás, se generó la carrera docente, y a partir de la acreditación que los profesores hacen, van generando una capacidad de ingreso un poco mayor a la que tenían con anterioridad, pero si hoy los miras y comparas con los demás profesionales, siguen bastante abajo”, señaló.

Financiamiento educación superior

El candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, fue uno de los más insistentes en cambiar el sistema de financiamiento de la educación superior. “Les propongo un sistema de financiamiento basal. Donde sea el Estado el que le diga a la universidad ‘quiero que produzca el conocimiento que requiere Chile para alcanzar el desarrollo’. Por ello, como sociedad, voy a financiar aquello que le demando a la universidad pública (…). Los bancos deben salir del financiamiento estudiantil de manera definitiva”, expresó.

“Tenemos que darle un rol a la educación pública y que sea el motor del desarrollo”, agregó, señalando que se debe mejorar en infraestructura en establecimientos técnico-profesional para “preparar a los jóvenes para los empleos del futuro”.

Por su lado, la candidata comunista, reconociendo las demandas de los últimos movimientos estudiantiles, indicó que se debe avanzar en aumentar la gratuidad en el país. “Voy a promover que avancemos al 70% de la educación gratuita”, propuso Jara quién también se cuadró con un financiamiento basal.

“Nosotros debemos seguir avanzando, porque la educación es un derecho. Nosotros ya hicimos un giro de conciencia en nuestro país de que la educación es un derecho. Si hay personas que pueden pagar, eso se hace a través de la carga tributaria, pero no de la educación, que no es un bien de mercado”, señaló la exministra del Trabajo.

Descentralización

En otros temas, los candidatos debatieron sobre la descentralización del poder político y un empoderamiento de los gobiernos locales. En esta materia, fue el abanderado de la Federación Regionalista Verde Social fue quién tuvo la voz más enérgica de los cuatro candidatos.

“Lo que necesitamos es traspasar poder a las regiones. Traspasar recursos a las regiones. Y traspasar responsabilidades a las regiones. El regionalismo como lo definimos nosotros tiene que ver con profundizar la democracia”, reflexionó Mulet.

Incluso, Mulet deslizó una crítica a la administración del Presidente Gabriel Boric por no terminar con las delegaciones presidenciales. “Entiendo que cambió de opinión, yo tengo la película clara. Sé y estoy convencido de que Chile sería mucho más desarrollado si traspasamos poder, recursos y responsabilidades a las regiones”, reiteró.

La abanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, si bien coincidió con los problemas de centralización, no se mostró de acuerdo con la idea de eliminar la figura de las delegaciones presidenciales. “Me interesa que la descentralización ayude a profundizar la democracia, a mejorar el funcionamiento del Estado y la vida de las personas”, comenzó interviniendo.

“Eliminar los delegados no iba a servir en ninguna de esas cosas, porque hoy todas las facultades están en el gobierno central, no en el gobierno regional. Eliminar a la autoridad que coordina ahí donde están las facultades no iba a mejorar nada”, cuestionó la exministra.

Democracia y Estado

Donde sí hubo un consenso generalizado entre los candidatos fue en los problemas de representación política y sobre el avance de ideas de extrema derecha en los últimos años, así como de robustecer al Estado.

Jaime Mulet considera que crisis como la reciente de las licencias médicas o el de las fundaciones han ido “deteriorando la relación entre la ciudadanía y la autoridad”. “Hay que ir tomando medidas más drásticas respecto de malas actuaciones de actores del sector público”, afirmó.

Sobre la crisis de representación, Tohá separó la discusión en distintos avances que requiere el país, como una reforma al sistema político. Pero, apuntó sobre todo a la corrupción en todos los niveles y a las dificultades del Estado “para responder a las necesidades de las personas”. “No puede ser que para evitar la corrupción, evitemos la gestión. Que muchas veces pasa. Se nos ocurren medidas que traban la gestión. Y el otro es que el Estado responda más, que los tiempos de respuesta sean más rápidos”, planteó Tohá.

En cambio, Gonzalo Winter dirigió sus dardos al combate al narcotráfico como un eje relacionado. “En el momento que decidimos que en Chile todo estuviera regulado por el mercado, el mercado le entregó un buen lápiz a quien puede pagar y no le entrega nada al que no puede pagar y lo dejamos abandonado. En ese espacio, la democracia se ve amenazada por la ultraderecha que agita esas pasiones para su interés electoral, y también por el narcotraficante que es el verdadero enemigo de la República”, expresó el diputado, afirmando que es necesario un Estado más robusto.

Jeannette Jara compartió el tono al hablar de una “crisis de la democracia” derivado de mensajes extremistas. “La democracia no se construye con mentiras ni con fake news. En la derecha se esmeran en hablar mal del Estado. Qué duda cabe que el Estado debe mejorar, modernizarse, ser más eficiente. Pero lo que quieren es debilitar el Estado y dicen que de esa forma van a entregarnos un mejor país. El narcotráfico que corroe nuestras poblaciones vive de destruir el Estado”, sostuvo.